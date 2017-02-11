〈南部〉高雄國際馬拉松明開跑 42公里交管
〔記者黃良傑／高雄報導〕「二○一七高雄國際馬拉松」將於十二日清晨五點登場，預計將有數萬名選手參賽，賽程持續至下午一點，高市警局為了選手安全，全程四十二公里將進行交通疏導與管制。
高雄國際馬拉松賽於國家體育場及市區道路舉行，分為全程馬拉松組（四十二．一九五公里）、超半程馬拉松組（廿五公里）及休閒組（五公里），預計十二日清晨五點多就會檢錄，六點廿分起陸續出發，將依不同的賽制、賽程，展開不同階段和張力的交通管制。
一、全程馬拉松（四十二．一九五公里）：世運大道（起點）、翠華路、左轉大中機車地下道、大中二路、右轉博愛三至一路、中山路、右轉青年路、右轉海邊路、河東路、同盟三路、右轉十全三路、左轉美都路、願景橋、美術東二路、左轉青海路、上青海橋、右轉九如四路、右轉中華一路迴轉道、中華一路慢車道、右轉城峰路、左轉勝利路、右轉新庄仔路、左轉環潭路、右轉明潭路、左轉翠明路、左轉海功路、右轉軍校路、左轉右昌街、德中路、德中路與大學南路口轉逆向、左轉往蚵仔寮堤岸道路（典中路）、右轉中正路（逆向）、左轉通港路、右轉漁港二路（蚵仔寮漁港）、右轉廣澤路（逆向）、左轉中正路（逆向）、清宮（折返點）、中正路（逆向）、左轉通港路、右轉典昌路、德中路（逆向）、左轉大學南路、右轉高雄大學路、左轉援中路、右轉益群橋、益群路、外環西路（楠梓加工出口區）、右轉左楠路、右轉世運大道、右轉軍校路、進入國家體育場（終點）。
二、超半程馬拉松（廿五公里）：世運大道（起點）、翠華路、左轉大中機車地下道、大中二路、右轉博愛三至一路、中山路、右轉青年路、右轉海邊路、河東路、同盟三路、右轉十全三路、左轉美都路、願景橋、美術東二路、左轉青海路、上青海橋、右轉九如四路、右轉中華一路迴轉道、中華一路慢車道、右轉城峰路、左轉勝利路、右轉新庄仔路、左轉環潭路、右轉明潭路、左轉翠明路、左轉海功路、右轉軍校路、進入國家體育場（終點）。
三、休閒組（五公里）：世運大道、翠華路、右轉海功東路、海功路、左轉進學路、右轉左營大路、右轉實踐路、右轉海富路、右轉海功路、左轉軍校路、右轉世運大道、進入國家體育場半月池（終點）。
除了數萬名參賽選手，預料沿途也會吸引眾多觀賞民眾，許多道路當天將進行交通管制，勢必影響用路人通行，造成車流壅塞，交通大隊籲請用路人儘量避開管制路段（區域範圍見圖）。
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