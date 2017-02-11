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〈南部〉大港花火鬧元宵 海陸交通延後收班

2017-02-11

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄史上施放時間最久的煙火秀，將於今晚十二點施放，時間長達二十分十七秒，港邊預期將擠爆人潮，哈瑪星、西子灣及旗津地區今晚七點將實施交管，捷運、渡輪及接駁公車均延長發車至隔天凌晨兩點。

今年高雄燈會首次規劃「大港花火秀」，選擇在西子灣及旗津長達一千公尺的防波堤上，施放高空煙火，一月三十日、二月四日晚上均施放十分六秒，各吸引十多萬人潮參觀，捷運橘線還加開區間車疏運。

今晚施放時間長達20分17秒

重頭戲的二十分十七秒（象徵二○一七年）大港花火秀，將於今天元宵節晚間十二點加碼施放，雖然碰上寒流來襲，但市府預估參觀人潮會更多。

交通局強調，哈瑪星、西子灣及旗津地區，將於今晚七點起實施交管，請民眾多搭乘大眾運輸工具前往，避免停車塞車之苦。

交通局指出，依前兩場煙火秀的觀察，行人一小時內可疏散完成，但汽機車得花近兩小時才疏解；散場時，將優先疏散人潮，再依序開放機車、汽車離場。

配合煙火施放時間，捷運、渡輪及接駁公車均延長服務時間至隔日凌晨兩點；散場後，捷運橘線將視人潮加密班次，美麗島站配合民眾轉乘捷運紅線需求，也將加發列車（往岡山及小港方向）。

捷運西子灣站二號出口則規劃付費接駁公車，每五分鐘一班，滿載即發車。旗鼓航線渡輪也加密航班至凌晨兩點，每十分鐘一班疏運遊客，今晚七點至十二點將不提供遊客燃油機車載運服務。

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