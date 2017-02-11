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〈南部〉人安台東站訪街友 啟動臨時夜宿

2017-02-11

〔記者王秀亭／台東報導〕入冬首波寒流來襲，台東氣溫驟降，昨天凌晨最低溫降到十三點五度，人安基金會台東平安站雖於九日晚啟動臨時夜宿，街友們仍不願受拘束，寧願窩在街頭，不入屋避寒，站長翁任賞深夜趕緊拿著毛帽、暖暖包，夜訪街友，送上保暖物品，由於低溫持續，社會處社會救助科昨晚接力夜訪街友。

翁任賞表示，人安台東站氣溫只要低於十五度以下，就會掛起並點亮「街友來防寒」燈具，開放街友臨時夜宿，面對入冬首波寒流，部分街友會暫到親友家中避寒，仍有少數不喜歡被拘束的街友，選擇露宿街頭，雖然利用中午供餐時間，不斷鼓勵夜宿街頭的街友盡量到站內避寒，九日第一天開放，卻苦等不到街友前來，只好主動出擊，實地了解狀況。

翁任賞九日深夜陸續走訪台東火車站、日光橋下、縣立體育館等地，逐一詢問街友的需求，送上毛帽、手套、暖暖包，還有泡麵、罐頭等食物，街友面對關懷，只笑笑地說，在外面習慣，再冷把自己包緊一點，忍耐一下就好。

社會處社會救助科表示，會與人安接力夜訪街友，並持續送上保暖物品及熱食，讓街友們在冷天不受寒，保暖衣物已在寒流來襲前發放完畢，若街友有需要仍會提供。

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  • 台東街友暫避無風處，人安站長翁任賞仍希望他們夜宿站內。（記者王秀亭攝）

    台東街友暫避無風處，人安站長翁任賞仍希望他們夜宿站內。（記者王秀亭攝）

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