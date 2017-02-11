〈南部〉屏東臨櫃辦監理業務 年逾兩萬人

2017-02-11

〔記者李立法／屏東報導〕屏東監理站去年臨櫃申請汽機車登記書的民眾多達二萬人，申辦駕照日文譯本的民眾也有一千多人，監理站指相關業務都可上網申辦，不必專程請假到監理站排隊辦理。

監理站：上網申辦 節省時間

屏東監理站表示，民眾臨櫃洽辦項目主要為汽機車登記書、駕照日文譯本、汽機車過戶及駕、行照換發等業務，其中以申辦貸款必備的汽機登記書為最大宗，平均每月超過一千件，去年一整年有二萬人申請，其次為日本譯本，近年來民眾赴日本開車旅遊風氣盛行，每月個申辦駕照日文譯本件數幾乎破百。

經站方人員詢問後，臨櫃洽辦民眾大部份為上班族，為了辦理監理業務專程請半天假，因普遍缺乏利用網路申辦監理業務的觀念，浪費不少時間和金錢。

監理站副站長羅振瑞表示，除辦理汽機車過戶外，大部份的監理業務都能透過「網路監理站」完成，只要上網連結監理網，動一動手指頭就能辦理，監理單位很快就會將民眾所申請的資料寄出，扣掉郵資和工本費，絕對比跑一趟監理站划算許多。

臨櫃洽辦業務的陳姓民眾表示，因為不熟悉電腦操作，也沒有聽過「網路監理站」的相關訊息，只好跑一趟監理站，建議站方透過學校、社區多加強宣導，減少不便。