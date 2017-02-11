〈南部〉農作抗寒害 菜覆網、樹根保暖
2017-02-11
〔記者李立法、張存薇／綜合報導〕強烈寒流來襲，全台冷颼颼，南台灣晝夜溫差大，農作易發生寒害，高雄區農業改良場建議果農引灌溫度較高的地下水保持果樹根溫，或從樹冠上噴霧保溫防寒，並建議菜農在田區覆網或雜草抑制蓆加強保溫，減少落果及凍傷。
台東縣長訪養殖業 關心街友
台東縣長黃健庭昨天則由縣府農業處長許瑞貴陪同，前往台東市建農里石斑、白蝦養殖區，了解農漁民「備戰」狀況，他呼籲農漁民做好防寒工作，以減少損失，也要求農業處與各鄉鎮市公所第一時間就要掌握天然災害發生情況，此外，因氣溫持續偏低，黃健庭也請社會處結合民間團體也多多關心街友的狀況，給予必要協助。
高雄區農業改良場表示，熱帶農作物不耐低溫，這波強烈寒流容易造成正值結果期的蓮霧、蜜棗以及開花期的芒果、荔枝等果樹，發生落果、凍傷及落花、著果不良等現象，因此要格外注意低溫變化，並加強防寒措施。
地下水溫度較高 可引水灌溉
農改場建議，成熟度已足夠的蜜棗及蓮霧果實應提早採收，同時加強果園土壤保濕，引灌溫度較高的地下水保持根溫，葉面噴施鈣及磷鉀肥，提高樹體耐寒力，必要時可在果園迎風面，設立防風網。
農改場建議菜農覆網 阻隔低溫
蔬菜方面，冬季蔬菜如苦瓜、絲瓜及胡瓜等容易因低溫引起落花、落果、裂果、葉片黃化及新梢畸形，農改場建議菜農以畦溝灌水保持土壤溫度，並在田區覆網或雜草抑制蓆加強保溫，網室菜園頂部可多覆蓋一層紗網，阻隔低溫。
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