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〈南部〉鬧元宵 六甲遶境拚陣 學甲猜燈謎

2017-02-11

〔記者楊金城／六甲報導〕鬧元宵！有上百年歷史的六甲媽祖廟恒安宮「赤山—兩保半元宵民俗遶境祈安活動」今年擴大舉辦民俗文化慶典嘉年華，昨天登場，今有遶境踩街、拚陣、提花燈與各類民俗藝術表演，廟前還製作了一隻金雞大花燈，學甲慈濟宮今晚元宵夜則有懷古燈謎晚會，推出全國僅有的實物謎首。

恒安宮前 今晚民俗表演

赤山「兩保半」指的是六甲區甲東、甲南兩里，加上「半保」六甲里的一半，恒安宮副主委陳彥呈說，六甲媽祖廟在元宵出巡遶境祈安活動超過百年歷史，是凝聚地方組織及民俗文化傳承的宗教活動，今年首度擴大舉辦「赤山—兩保半元宵民俗文化慶典嘉年華會」，今晚六點廟埕前有國樂、舞龍、民俗舞蹈、六甲國中夜光扯鈴秀、電音戰鬥舞等表演。

六甲區長蔡秀琴、市議員吳通龍說，會場還提供民眾體驗搖元宵、彩繪燈籠等鬧元宵活動，值得民眾參與。

慈濟宮廟埕 猜中有獎

學甲區有「燈謎故鄉」的美譽，去年因二○六地震而停辦懷古燈謎晚會，今年復辦，由學甲謎社今晚七點在慈濟宮廟埕舉辦，備有民俗、時事、學甲區路名、政治人物等一百五十道謎題，難易適中，猜中有獎，其中兩道是全國僅有的實物謎首，猜中者贈「謎壇聖手」獎狀和禮盒，民眾須從實物中找尋鄉土俗語或俚語謎底，獨步全台。

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  • 學甲謎社今晚七點在慈濟宮廟埕舉辦元宵燈謎晚會。（記者楊金城攝）

    學甲謎社今晚七點在慈濟宮廟埕舉辦元宵燈謎晚會。（記者楊金城攝）

  • 六甲鬧元宵，提供民眾體驗搖元宵的樂趣。（記者楊金城攝）

    六甲鬧元宵，提供民眾體驗搖元宵的樂趣。（記者楊金城攝）

  • 六甲媽祖廟恒安宮「赤山─兩保半元宵民俗遶境祈安活動」有上百年歷史，今年擴大舉辦民俗文化慶典嘉年華，今天元宵節最熱鬧。（記者楊金城攝）

    六甲媽祖廟恒安宮「赤山─兩保半元宵民俗遶境祈安活動」有上百年歷史，今年擴大舉辦民俗文化慶典嘉年華，今天元宵節最熱鬧。（記者楊金城攝）

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