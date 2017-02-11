〈南部〉新營設國圖南部館 下週可望敲定

2017-02-11

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市積極向中央爭取設立國家圖書館南部分館，選在新營區「文高十一」用地做為備選基地，獲得中央認同，可望於下週有眉目，尚待行政院最後敲定。

賴清德帶隊北上 爭取重大建設

中央釋出擴大公共建設大利多，市長賴清德昨日帶領市府團隊「親征」北上行政院，爭取台南多項重大建設，包括捷運建設、市區鐵路立體化往北延伸、月津港歷史文化園區與生活圈道路建設等。

據了解，南市爭取多年的國家圖書館南部分館，已獲中央支持，但是也有其他南部縣市爭取，傳出落腳台南的好消息，市府仍保持低調，尚待下週行政院正式宣布。台南提出以新營文高十一用地做為國圖南部館籌設地點，主要著眼於雲嘉南地區大學院校高達廿九所，而新營位於雲嘉南地區中心區位，若在新營成立國圖南部館，將可服務雲嘉南地區民眾閱讀與學術研究需求。

新營文高十一用地鄰近新營交流道，且四周鄰接長榮路、健康路與金華路等新營區內重要道路，交通條件極其便利，而土地面積廣達五．七一公頃，市府將透過都市計畫多目標使用方式，可以有足夠發展腹地並設置大型停車空間；另外，基地周邊已發展住商社區，包括大型量販店、新營體育公園等，生活服務機能便利。

文高11用地現有網球場將保留

至於「文高十一」用地內部現有簡易球場設施，市府評估將移至周邊「文小六」或「文小七」用地或其他適當地點，不致影響現有使用，而現有網球場將保留，其餘臨時體育設施將遷移他處。