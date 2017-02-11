〈南部〉《焦點評論》春燕傳訊

2017-02-11

今天是元宵節，各地在鬧元宵之際，也傳出國家圖書館南部分館可望設在台南，宛如春燕捎來好消息，重大建設的增加對大台南的區域發展不但是利多，對文化古城也是再添風采。

國家圖書館南部分館是賴清德市長任內積極向中央爭取的，如果確定落腳台南，也是總統蔡英文上任後，繼沙崙綠能園區、電影城、會展中心等重大建設之後，再次給台南的重大建設回應，尤其在還有其他縣市爭取下，台南能夠爭取到，更是難能可貴。

目前市府挑在新營區設立獲得青睞，除了對於台南縣市合併升格後，溪北多了一個重大建設，促進台南區域多元發展外，新營位居雲嘉南區域中心，這個圖書館除了台南的學子，也能服務到嘉義甚至雲林的學生，更進一步提高了台南成為雲嘉南區域發展中心領頭羊的地位。

台南市長賴清德最近曾多次表示，接下來的任期是要完成衝刺，展現具體成績，事實上如果接下來二年任期類似重大建設一一啟動並實現，這恐怕就不只是衝刺的意義，而是另一場比賽的完美起步，台南及賴清德市長的政治發展爆發力，更將不容小覷。（記者唐在馨）