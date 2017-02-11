〈南部〉東南客運停駛五路線 二客運接駛

2017-02-11

〔記者葛祐豪／高雄報導〕一例一休上路後，東南客運因人力短缺、今年元月中旬陸續停駛五條路線，目前已由高雄客運、港都客運接駛，交通局強調班次營運正常，不影響乘客搭乘權益。

今年一例一休實施後，東南客運評估因短少卅八位駕駛，向交通局提出50、52、62、81及紅27等五條公車路線停駛，以減輕營運壓力。

交通局趕緊協調其他公車業者接駛，確定五條路線由高雄客運、港都客運公司先行接駛，其中高雄客運已接駛62、紅27及50路公車，港都客運預計於十三日接駛81路公車。