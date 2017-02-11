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〈南部〉《觀察筆記》沉默山脈

2017-02-11

南部橫貫公路的復建歷程，有濃厚的人文情懷。

勤和到復興這一段約五公里，若在平地早已完工，但是，遙遠的距離，山路的不時坍方，路基流失，讓八八以來的盼望形成寄託的負重，日復一日，施工人員的眼中都可看得出疲累中的堅持。

有八百公尺的橋樑矗立河床上，這是新設計的亮點。

展現新觀念，不再繼續與會落石、會崩塌的山壁糾纏，巨款就像落石一樣，遇雨就滾下滔滔洪流一去不返。一而再，再而三，這裡的路好似以新台幣疊積鋪陳。

工法改變，至少，說明工程機關在新一代投入下，認知大自然有不可逆之處，也非人定勝天了。那是共存。

南橫不能通往台東，減少山區的甲仙、六龜、桃源、旗山、美濃的商機。旅遊、溫泉、生態的營造一直是這塊後花園迷人所在。不過，這兒的人更了解大自然需要休息，山林需要護育。

外來客又往前推進中央山脈一大步，喜憂參半！（資深記者黃明裕）

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