〈南部〉進度超前 南橫勤和復興段預計四月通車

2017-02-11

〔記者黃佳琳／高雄報導〕八八水災後，南橫公路柔腸寸斷，不但重創高雄山麓觀光，更造成居民就學、就醫極度不便，隨著災後搶修工程不斷進行，勤和至復興段的工程進度目前已完成八成，比原訂計畫提早半年、預計今年四月底即能完工通行，讓南橫公路全線通車的目標再往前跨進一大步。

公路總局甲仙工務段長王慶雄說，勤和至復興的路段，過去居民只能仰賴溪底便道通行，但遇雨即斷的問題，讓居民苦不堪言；隨著重建工作邁進，目前施作的永久橋只剩下橋面板鋪設作業，且至少有八百毫米的抗洪能力，在工程人員趕工下，工期可望提早半年完工，在汛期來臨前，提供一條相對安全的道路讓民眾使用。

行政院南服中心執行長黃義佑也指出，勤和橋完工後，上下游的橋基、路基也要進行加固，南服中心日前協調農委會、水利署等單位，再斥資約六千萬元進行砂石清疏及攔砂壩工程，提升路段安全及中期抗災能力，讓桃源區民免受孤島之苦。

梅山明隧道工程進度 攸關全線開通時程

至於南橫公路是否有機會在今年底全線通車，王慶雄說，勤和至復興段完工後，往上最艱難的工程則是在一○九Ｋ的梅山明隧道，該處去年因發生大規模崩塌，最快也要三月底前才能完成土石清運，再進行修復作業。

梅山明隧道往上，還有十個工程標案待進行，明隧道沒有修繕完成前，剩下的標案也暫時無法動作，因此，南橫公路今年全線開通的機會不大，就目前工程盤點且天候許可的情況下，明年底有希望有條件開放小型車通行。