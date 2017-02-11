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〈南部〉屏市木材加工廠擬購地封路 居民恐慌

2017-02-11

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東市前進社區某木材加工廠擬向國有財產購買廠房旁的產業道路作為廠區，並擬封路，近日到現場會勘，引發前進里民的恐慌，前進里長王泰益昨天與里長到縣府陳情，縣府祕書長黃肇崇表示，縣府與屏東市公所皆建議保留巷道，並不同意購地封路。

縣府：不同意封路

屏東市前進社區一處連接頭港溪的產業道路，因該木材加工廠有意向國有財產署購地封路成為廠區，日前請屏東市公所等單位到現場勘查，當地居民認為這條產業道路從日治時期就設立，主要用於農業及緊急救火之用，如果封路，將影響地區民眾救災及行的權益。

里長王泰益表示，前進里計畫在頭港溪設立綠蔭休閒步道提供民眾休憩，這些產業道路是里民散步休閒的要道，如果封閉將影響居民權益。

縣府祕書長黃肇崇指出，縣府及屏東市公所對於這條產業道路都表態維持原狀，也就是以既有巷道提供民眾通行，建議國有財產署不要販售，繼續保留為公用，目前該道路的管理機關是屏東市公所，因此，短期內應該不會有異動，如果要變動也會公告讓居民知道，道路絕非特定人說封就封，公部門會嚴加把關。

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  • 屏東市前進里一處廠區旁的產業道路，業者希望買地封路，引發地方民眾反彈。（記者葉永騫攝）

    屏東市前進里一處廠區旁的產業道路，業者希望買地封路，引發地方民眾反彈。（記者葉永騫攝）

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