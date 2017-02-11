〈台北都會〉台北》二行程機車換購電動機車 補助多3000元

2017-02-11

〔記者蔡亞樺／台北報導〕加速汰換老舊二行程機車，台北市環保局今年推出優惠加碼方案，除了補助汰換二行程機車，換購電動機車（見圖，台北市環保局提供）每輛補助比去年增加三千元，凡設籍台北市，且車輛報廢當年度或前兩年度有排氣檢驗紀錄，均可申請補助，最高補助兩萬七千三百元，補助名額共二二五○輛。

環保局說，二行程機車污染嚴重，九十三年起即停產，環保署在去年十二月廿三日公告，自今年度起採三年遞減補助金額，規劃於一○九年停止汰換二行程機車補助。

據統計，台北市二行程機車目前約有十萬多輛，環保局說，汰舊二行程機車換購及新購電動機車，補助名額有限，依送件先後，額滿為止，申請者可至網站http://www.dep.gov.taipei/下載申請表格，或電洽（02）2720-8889轉7247、7241。