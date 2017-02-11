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〈台北都會〉緋寒櫻開了 陽明山花季開鑼

2017-02-11

目前只開3成 228連假賞花最佳

〔記者黃建豪／台北報導〕二○一七陽明山花季昨天登場，持續到三月十九日，為期卅八天，不過，目前只有「緋寒櫻」等三成數量的櫻花綻放，想觀賞昭和櫻、吉野櫻，可能要等到二月中下旬以後，北市府以多樣性活動來彌補，花季期間陸續辦賞夜櫻、花見野餐、踩街遊行與山谷音樂會，邀請民眾上山同樂。

昭和櫻吉野櫻 中下旬才會開花

今年碰上暖冬，目前開花品種都是多重瓣的山櫻花「緋寒櫻」，以鈴鐺狀外型與鮮豔桃紅著名；最受旅客喜愛的昭和櫻，顏色較粉嫩，落花時尤其漂亮，陽明公園內栽種超過兩百株，預計二月中下旬開花。吉野櫻則遍佈在公園遊客中心旁，預估月底或三月初盛開。本土的山櫻花外表樸素卻耐看，將壓軸在三月才開花，若想看到較多櫻花，推薦最佳賞花期在二二八連假期間。

台北市長柯文哲昨天鳴槍宣告陽明山花季正式開跑，並推薦花季兩個主要場地，花鐘所在的陽明公園與半山腰的花卉試驗中心。

花季活動方面，二月十日起至十五日晚間六點至九點，在噴水池及陽明公園有賞夜櫻活動；廿八日則舉辦花見野餐，昨天下午一點起已開放網路報名；三月四日則有春日嘉年華，三月十九日閉幕當天以山谷音樂會畫下句點。

花季期間山上道路管制，市府建議賞花客多搭乘公車上山，可於捷運士林站、劍潭站，搭乘二六○、紅五、小十五等路線，若目的地為陽明公園，須於陽明山（總站）下車再轉乘；也可搭花季專車一二七直接前往，約半小時一班車。

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  • 陽明山花季登場了，不過，櫻花開花率目前僅約3成，推薦最佳賞花期在228連假期間。（記者黃建豪攝）

    陽明山花季登場了，不過，櫻花開花率目前僅約3成，推薦最佳賞花期在228連假期間。（記者黃建豪攝）

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