〈台北都會〉緋寒櫻開了 陽明山花季開鑼
2017-02-11
目前只開3成 228連假賞花最佳
〔記者黃建豪／台北報導〕二○一七陽明山花季昨天登場，持續到三月十九日，為期卅八天，不過，目前只有「緋寒櫻」等三成數量的櫻花綻放，想觀賞昭和櫻、吉野櫻，可能要等到二月中下旬以後，北市府以多樣性活動來彌補，花季期間陸續辦賞夜櫻、花見野餐、踩街遊行與山谷音樂會，邀請民眾上山同樂。
昭和櫻吉野櫻 中下旬才會開花
今年碰上暖冬，目前開花品種都是多重瓣的山櫻花「緋寒櫻」，以鈴鐺狀外型與鮮豔桃紅著名；最受旅客喜愛的昭和櫻，顏色較粉嫩，落花時尤其漂亮，陽明公園內栽種超過兩百株，預計二月中下旬開花。吉野櫻則遍佈在公園遊客中心旁，預估月底或三月初盛開。本土的山櫻花外表樸素卻耐看，將壓軸在三月才開花，若想看到較多櫻花，推薦最佳賞花期在二二八連假期間。
台北市長柯文哲昨天鳴槍宣告陽明山花季正式開跑，並推薦花季兩個主要場地，花鐘所在的陽明公園與半山腰的花卉試驗中心。
花季活動方面，二月十日起至十五日晚間六點至九點，在噴水池及陽明公園有賞夜櫻活動；廿八日則舉辦花見野餐，昨天下午一點起已開放網路報名；三月四日則有春日嘉年華，三月十九日閉幕當天以山谷音樂會畫下句點。
花季期間山上道路管制，市府建議賞花客多搭乘公車上山，可於捷運士林站、劍潭站，搭乘二六○、紅五、小十五等路線，若目的地為陽明公園，須於陽明山（總站）下車再轉乘；也可搭花季專車一二七直接前往，約半小時一班車。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
台北都會‧本日最多瀏覽
台北》不動產交易量 月減逾14％
台北市地政局昨發布全市建物買賣案量及不動產經紀業執業中家數資料，發現春節前的一月份不動產買賣交易量為一七一五件，較去年十二月減少十四．四二％，但比起去年一月仍增加廿一．九八％。不過，台北市不動產經紀業…
網友回應
熱門新聞
- 一夜數震！台南最大震度6級 一度大停電
- 一陣天搖地動！茄萣民眾尖叫奪門而出、狗兒狂吠
- 嘉縣府運送犬貓46隻慘死案 監院糾正
- 米其林一星品牌餐飲 台灣再添兩家─和億生活集團即將引進日 「Tsuta蔦」拉麵、星「了凡Hawker Chan」小販
- 這波寒流好猛 全台逾40人天冷不適猝死
- 女神卡卡熱戀超級經紀人 自拍洩戀情
- 張泰山傳道：做自己的教練
- 小小說 來到三十歲
- 瑞士公主辛吉絲 現役名人堂傳奇
- 地震通報像鬧鐘一樣響 高雄市民超有感
- 台南凌晨6級強震 市民嚇醒「比去年那次還強」
- Roxy早春系列 叛逆又復古
- 魏少26度大三元 史上第3狂
- 2017台灣燈會 大同寶寶強棒出擊
- 凌晨1:12地震 南投地區明顯搖晃
- 美中軍機南海「相遇」 僅距305公尺
- 台股增溫 中止MSCI連13降
- Uber暫停服務 交部︰參與收費派遣 就違法
- 南蜂炮昨開炸 5萬遊客就要「蜂」狂
- 自由廣場》獵人非常上訴直播
- 殷仔建仔備戰 都在佛州動起來
- 名人房產淪法拍 背後都有故事
- 姊妹各自努力 職業路更長遠
- 義渠王好Man 王溢正開「鬍」
- 裘德洛獨坐沙丘 大演時尚穿越劇
- 主席選舉全民調 吳敦義：會被民進黨灌票
- 焦點評論》美國一中政策 ≠ 中國一中原則
- IDF之父追思會 4上將覆蓋國旗
- 運將遭醉女控繞車詐財 衛星路線圖還他清白
- 周儀翔飆21分 達新穩坐龍頭
- 表姊接勞動部 小英事後才知好意外
- 李國毅餵食連俞涵 破不合傳聞
- 自由廣場》一例一休更過勞
- 豪練寒冰掌 預告籃網滅火？
- 費德勒小威廉絲奪冠錶情
- 黑心工廠排戴奧辛 首例公共危險罪起訴
- 魏如萱化身藝妓 大玩FUNK
- 真言社 痛
- 菲型男主持人 吃透全台 招牌節目取景 社群分享獲共鳴
- 美日共同聲明 確認美日安保及於釣魚台
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈台北都會〉緋寒櫻開了 陽明山花季開鑼
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分