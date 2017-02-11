〈台北都會〉病童無法慶元宵 柯P親送小提燈

2017-02-11

〔記者蔡亞樺／台北報導〕今天就是元宵節，提燈籠、賞花燈最能感受節慶氣氛，但住院孩童無法親身體驗，台北市長柯文哲昨天特別到馬偕、台大兒童醫院，發放近千個雞年小提燈「舞動奇雞」，給臥病在床或努力對抗病魔的孩子們，病童得知市長要來探視，還準備吉祥話向他拜年。

農曆正月十五日是元宵節，俗稱小過年，全台各地紛紛舉辦猜燈謎、搓湯圓、彩繪燈籠等民俗活動，今年台北燈節移師到北門及中華路一段，沿路設置不同主題花燈，造型可愛的主燈「小奇雞」吸引許多賞燈人潮。

柯文哲選在元宵節前夕，昨天下午先赴馬偕兒童醫院探視四名病童，其中一名十一歲男童開心跟市長合照，還拜年祝賀「新年快樂、吉祥如意」，場面溫馨。

柯文哲說，小朋友都會提燈看花燈，但有些人生病只能待在醫院，因此準備小提燈，讓病童也能感受過節氣氛。他還在醫院大廳發放兩百個小提燈，約廿分鐘就索取一空，帶著女兒來的媽媽開心地說，來醫院看公公，發現在送燈籠趕快來拿，很開心拿到。柯文哲隨後轉往台大兒童醫院探視病童，總共發放九百六十個燈籠。