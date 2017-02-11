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〈台北都會〉破解「重藍輕綠」 柯文哲、李進勇同台行銷

2017-02-11

〔記者沈佩瑤／台北報導〕本報日前獨家報導，台北市政府拒絕春節前讓市長柯文哲與雲林縣長李進勇同台召開台北燈節、台灣燈會聯合行銷記者會，令外界解讀「重藍輕綠」，市府昨天趕緊邀請李進勇與柯文哲同台宣傳燈節，不過，兩人起初保持一定距離、眼神無交集，兩人受訪時，李進勇才打圓場說，柯市長對雲林縣一直相當關心，柯也接話說，兩人下次要一起賣番薯，化解尷尬。

昨天的台北燈節記者會，是柯文哲與李進勇自去年十二月「垃圾不分藍綠」紛爭之後，首度同台亮相，柯文哲展現地主氣勢，主動協調媒體「不要擋住李縣長」，還說「今天是台北燈節要結束前的最高潮，以及台灣燈會開始」；談到聯合行銷活動，柯文哲強調，雙方本來就要互相協調時間，而昨天「就是剛好的時間。」

李進勇則是先遲疑了幾秒，才回應「柯市長對雲林縣一直相當關心，一直都有些議題是相互配合、攜手合作的」，柯文哲趕緊笑稱「好像下一次要一起聯合賣番薯」，李進勇附和，「是！沒有錯、沒有錯！」

市府高層說，前次聯合行銷記者會因邀約時間太倉促且「市長行程很滿」，才會作罷，而今晚是台北燈節最高潮，又是台灣燈會正式起跑，所以昨天請李進勇前來，南北兩大活動合體拉抬聲勢。但有知情人士私下透露，「都被媒體寫成那樣了，不邀不行。」市府高層則說，「市長對台北燈節很滿意，所以也想幫台灣燈會宣傳。」

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  • 台北市長柯文哲（中）與雲林縣長李進勇（左）同台宣傳台北燈節大遊行及雲林「台灣燈會」，兩人互贈小提燈。（記者劉信德攝）

    台北市長柯文哲（中）與雲林縣長李進勇（左）同台宣傳台北燈節大遊行及雲林「台灣燈會」，兩人互贈小提燈。（記者劉信德攝）

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