〈台北都會〉花車總動員 今晚西城嘉年華大遊行
萌版林默娘 登場鬥鬧熱
〔記者沈佩瑤／台北報導〕二○一七台北燈節重頭戲「西城嘉年華大遊行」今晚六點熱鬧登場，以西門町在地元素為主題，除了有台灣漫畫家韋宗成打造的八公尺高「萌版林默娘」花車，年輕人喜歡的潮流時尚、觀光客喜歡的在地美食，在紙風車劇團的創意下，全部變成了特色花車！
長達七百公尺的遊行隊伍中，有四十一組大小裝置造型花車，包含蝦壽司、菠蘿麵包等特色造型花車，還有六十多組表演團隊；表演團隊和技術人員加起來總人數超過一千兩百人，其中，西城故事花車最長達十七公尺，日珥雞則高達八．五公尺。
大遊行以「人、潮、雞、動」劃分為四大主題，由台北市市長柯文哲率領市府同仁領軍打頭陣，接著包括台北市學生樂儀旗隊、啦啦隊、軍樂隊、街舞團體、獨立樂團、民俗技藝團等表演團體，搭配各式花車，還有來自彰化的新住民姊妹、南非來的外國團隊及空飄氣球助陣。
藍鵲人拉車 會後送雲林
市府昨天公布台北市主題花車「台灣藍鵲人拉車」，結合市花杜鵑花、市鳥台灣藍鵲、市樹榕樹等三種台北市元素打造而成，燈節結束後，更將「北鳥南飛」至緊接登場的台灣燈會。柯文哲致詞時說，沒想到，台北市鳥跟雲林縣鳥剛好都是台灣藍鵲，因此，台北燈節結束後，要把「台灣藍鵲人拉車」送到雲林，讓賞燈熱潮一路向南延伸，熱鬧整個二月。
周邊有交管 公車也改道
配合遊行活動，交通局實施兩階段交管，第一階段中午十二點至晚間八點，封閉中華路及橫交道路洛陽街、漢口街、開封街、武昌街、峨眉街與延平南路；第二階段下午五點起，封閉成都路、康定路與漢中街。行經上述道路公車也配合改道。
交通局也提醒，屆時寶慶路、重慶南路、衡陽路及中華路（愛國西路至成都路）車流量會增多，用路人可改道行駛東西向的南京西路、愛國西路、和平西路與民生西路，及南北向的中山南路、環河南路、金山南路與建國南路。
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標題：〈台北都會〉花車總動員 今晚西城嘉年華大遊行
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