〈台北都會〉招募青農 「返轉農學堂」開課囉

2017-02-11

〔記者何玉華／新北報導〕新北市強化農業競爭力，推出「農軍育成計畫」及「歸漁返鄉計畫」，以「返轉農學堂」提供五大面向的課程講座，支持新進農漁民推廣、行銷，協助找到成功發展的模式，十日以「開學日」的方式宣告啟動，市長朱立倫希望透過新的科技與思維，鼓勵更多年輕人返鄉投入農漁業。

朱立倫說，新北市是最早推動青農返鄉的縣市，除了轉介及輔導資源，也與業者合作推動有機營養午餐，農漁業需要經驗傳承，才能永續經營發展，希望透過新的科技與思維，鼓勵更多年輕人返鄉投入農漁業。

「返轉農學堂」以課程講座、見賢實習、天使募集、銷售通路、代代相傳等面向，提供新進農漁民資源與協助，配合專家指導及農業局一站式輔導服務，招募更多有志從事農業的青年加入；昨天首日除了開學日儀式，也安排網路商城資深總監、生物產業資源暨發展專家與學員對話。

農業局長李玟表示，將徵選適當的創業案件，透過輔導，提供農事技術、休閒農業經營、品牌行銷、事業發展等農業知識訓練，轉介各農會依各從農者需求，提供實質輔導。