| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈台北都會〉招募青農 「返轉農學堂」開課囉

2017-02-11

〔記者何玉華／新北報導〕新北市強化農業競爭力，推出「農軍育成計畫」及「歸漁返鄉計畫」，以「返轉農學堂」提供五大面向的課程講座，支持新進農漁民推廣、行銷，協助找到成功發展的模式，十日以「開學日」的方式宣告啟動，市長朱立倫希望透過新的科技與思維，鼓勵更多年輕人返鄉投入農漁業。

朱立倫說，新北市是最早推動青農返鄉的縣市，除了轉介及輔導資源，也與業者合作推動有機營養午餐，農漁業需要經驗傳承，才能永續經營發展，希望透過新的科技與思維，鼓勵更多年輕人返鄉投入農漁業。

「返轉農學堂」以課程講座、見賢實習、天使募集、銷售通路、代代相傳等面向，提供新進農漁民資源與協助，配合專家指導及農業局一站式輔導服務，招募更多有志從事農業的青年加入；昨天首日除了開學日儀式，也安排網路商城資深總監、生物產業資源暨發展專家與學員對話。

農業局長李玟表示，將徵選適當的創業案件，透過輔導，提供農事技術、休閒農業經營、品牌行銷、事業發展等農業知識訓練，轉介各農會依各從農者需求，提供實質輔導。

廣告
  • 新北市育成新北農業大軍，以「返轉農學堂」計畫提供五大面向協助，希望找到成功發展的模式。（記者何玉華攝）

    新北市育成新北農業大軍，以「返轉農學堂」計畫提供五大面向協助，希望找到成功發展的模式。（記者何玉華攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
台北都會‧本日最多瀏覽
» 更多台北都會新聞
台北》市民大道「鴿糞空襲」 避孕除害

市民大道高架橋位於林森北路到金山南路一側，緊鄰華山特區草皮，常有鴿群停在高架橋墩，而高架橋下是主要通勤路線，常有上班騎士慘遭天降鴿糞「空襲」…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
- 吃元宵‧過佳節
湯圓、元宵大不同
慶元宵✤鹹元宵
茉莉烤蕉湯圓
湯圓這樣煮不破皮！
轉寄

標題：〈台北都會〉招募青農 「返轉農學堂」開課囉


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月11日‧星期六‧丁酉年正月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.