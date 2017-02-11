| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈台北都會〉周錫瑋今開畫展 朱立倫：一定去看

2017-02-11

〔記者何玉華／新北報導〕前台北縣長周錫瑋卸任後首度在新北市舉辦油畫展，今（十一）日上午十點半在土城藝文館舉行開幕茶會，新北市長朱立倫昨天公開表示恭喜，並將找時間去參觀。

周錫瑋當年哽咽宣布退出新北市長選舉，支持朱立倫參選；卸任後，遠離政治專心繪畫，先後在北京、上海、香港、東京、台北中正紀念堂、台中文創園區、佛光山、高雄展覽館舉辦畫展，這次應市議員林金結邀請，首度在新北市舉辦。

朱立倫昨天出席活動被問到此事時說，跟周錫瑋是好朋友，以前也會去參觀他的畫展，這次在土城「找個時間一定會去看」；至於對周進一步動向的看法，朱立倫表示「目前還沒有聽說」。

據了解，藍、綠議員都收到邀請，部分國民黨籍議員對出席與否含糊以對，民進黨籍副議長陳文治說會去參觀，他說，畫畫是周錫瑋長期的興趣，政治動態要等國民黨主席選完才會明朗化。

廣告
  • 前台北縣長周錫瑋卸任後首度在新北市舉辦油畫展，今舉行開幕茶會，昨天已完成佈展。（記者何玉華攝）

    前台北縣長周錫瑋卸任後首度在新北市舉辦油畫展，今舉行開幕茶會，昨天已完成佈展。（記者何玉華攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
台北都會‧本日最多瀏覽
» 更多台北都會新聞
台北》市民大道「鴿糞空襲」 避孕除害

市民大道高架橋位於林森北路到金山南路一側，緊鄰華山特區草皮，常有鴿群停在高架橋墩，而高架橋下是主要通勤路線，常有上班騎士慘遭天降鴿糞「空襲」…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
- 吃元宵‧過佳節
湯圓、元宵大不同
慶元宵✤鹹元宵
茉莉烤蕉湯圓
湯圓這樣煮不破皮！
轉寄

標題：〈台北都會〉周錫瑋今開畫展 朱立倫：一定去看


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月11日‧星期六‧丁酉年正月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.