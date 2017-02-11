〈台北都會〉周錫瑋今開畫展 朱立倫：一定去看
2017-02-11
〔記者何玉華／新北報導〕前台北縣長周錫瑋卸任後首度在新北市舉辦油畫展，今（十一）日上午十點半在土城藝文館舉行開幕茶會，新北市長朱立倫昨天公開表示恭喜，並將找時間去參觀。
周錫瑋當年哽咽宣布退出新北市長選舉，支持朱立倫參選；卸任後，遠離政治專心繪畫，先後在北京、上海、香港、東京、台北中正紀念堂、台中文創園區、佛光山、高雄展覽館舉辦畫展，這次應市議員林金結邀請，首度在新北市舉辦。
朱立倫昨天出席活動被問到此事時說，跟周錫瑋是好朋友，以前也會去參觀他的畫展，這次在土城「找個時間一定會去看」；至於對周進一步動向的看法，朱立倫表示「目前還沒有聽說」。
據了解，藍、綠議員都收到邀請，部分國民黨籍議員對出席與否含糊以對，民進黨籍副議長陳文治說會去參觀，他說，畫畫是周錫瑋長期的興趣，政治動態要等國民黨主席選完才會明朗化。
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