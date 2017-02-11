| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈台北都會〉瑞芳火把節今登場 夜遊秀崎山

2017-02-11

探索老街 感受在地文化魅力

〔記者林欣漢／新北報導〕今天元宵節，瑞芳火把節、平溪天燈節都將熱鬧登場，歡迎民眾前來感受元宵風情。

瑞芳火把節起源於日治時期瑞芳事件，地方望族李建興遭誣陷通緝，躲藏到秀崎山，期間以火把提示藏身處與親友接應，歷經劫難後，李建興在秀崎山刻下「潛龍在淵」四字，記錄當時心境。

瑞芳老街文化觀光推展協會理事長蔡政建表示，火把節活動於下午二點在瑞芳後火車站登場，由心鼓坊與在地學校輪番登台演出，展現苦練已久的鼓藝，現場規劃趣味闖關、探索老街等活動，發送免費雞年小提燈、鐵罐燈籠ＤＩＹ，還可現場報名探索瑞芳老街、拿火把夜遊活動，感受在地文化魅力。

免費送小提燈 也有鐵罐燈籠DIY

晚上六點，由芸舞工作室帶來精彩的火舞表演，大家一同點燃火把照亮瑞芳，到秀崎山夜遊去，回程可享受九份芋圓，並欣賞台大火舞團、林垂立名人歌唱班演出。

平溪天燈節今天晚上在十分廣場登場，環保議題又成為爭議，前年有重機騎士為閃避掉落天燈摔車，去年有車輛在基平橋上險遭掉落天燈砸中，掛在電桿、樹梢的天燈殘骸，民眾擔心破壞生態、污染水源，每年放天燈都有人罵。

文創業者「文化銀行」創辦人邵璦婷說，天燈燃燒不完全掉落山林成為垃圾，或鐵絲支架傷害到野生動物的問題一直存在，「文化銀行」開發環保天燈，把鐵絲改成竹枝，選擇遇水可分解的紙材，還在改良階段，希望研發出更環保天燈，找到新出路。

降低污染 平溪天燈回收重複用

有「天燈國寶」稱號的新北市天燈民俗文化發展協會理事長胡民樹表示，天燈是由竹片、天燈紙、鐵絲組成，竹架、鐵絲都可以回收，一個八塊錢，撿天燈的平均收入約三萬元。

胡民樹說，現在已經很少製作新的天燈，都是舊的一直回收重複使用，平均一個天燈一年可以撿到五次以上，將污染降到最低程度。

今年主題為二十呎「臺日觀光意象」大型主燈，環保局、觀旅局與當地店家合作成立「天燈紙回收小站」，民眾可將天燈紙折抵消費，十九日、二十五日都將舉辦淨山活動。

廣告
  • 平溪在地居民看到燒完的天燈都會回收重複利用。 （記者林欣漢攝）

    平溪在地居民看到燒完的天燈都會回收重複利用。 （記者林欣漢攝）

  • 瑞芳火把節夜遊活動，今年邁入第三年。 （資料照，瑞芳老街文化觀光推展協會提供）

    瑞芳火把節夜遊活動，今年邁入第三年。 （資料照，瑞芳老街文化觀光推展協會提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
台北都會‧本日最多瀏覽
» 更多台北都會新聞
台北》市民大道「鴿糞空襲」 避孕除害

市民大道高架橋位於林森北路到金山南路一側，緊鄰華山特區草皮，常有鴿群停在高架橋墩，而高架橋下是主要通勤路線，常有上班騎士慘遭天降鴿糞「空襲」…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
- 吃元宵‧過佳節
湯圓、元宵大不同
慶元宵✤鹹元宵
茉莉烤蕉湯圓
湯圓這樣煮不破皮！
轉寄

標題：〈台北都會〉瑞芳火把節今登場 夜遊秀崎山


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月11日‧星期六‧丁酉年正月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.