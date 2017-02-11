〈台北都會〉瑞芳火把節今登場 夜遊秀崎山
探索老街 感受在地文化魅力
〔記者林欣漢／新北報導〕今天元宵節，瑞芳火把節、平溪天燈節都將熱鬧登場，歡迎民眾前來感受元宵風情。
瑞芳火把節起源於日治時期瑞芳事件，地方望族李建興遭誣陷通緝，躲藏到秀崎山，期間以火把提示藏身處與親友接應，歷經劫難後，李建興在秀崎山刻下「潛龍在淵」四字，記錄當時心境。
瑞芳老街文化觀光推展協會理事長蔡政建表示，火把節活動於下午二點在瑞芳後火車站登場，由心鼓坊與在地學校輪番登台演出，展現苦練已久的鼓藝，現場規劃趣味闖關、探索老街等活動，發送免費雞年小提燈、鐵罐燈籠ＤＩＹ，還可現場報名探索瑞芳老街、拿火把夜遊活動，感受在地文化魅力。
免費送小提燈 也有鐵罐燈籠DIY
晚上六點，由芸舞工作室帶來精彩的火舞表演，大家一同點燃火把照亮瑞芳，到秀崎山夜遊去，回程可享受九份芋圓，並欣賞台大火舞團、林垂立名人歌唱班演出。
平溪天燈節今天晚上在十分廣場登場，環保議題又成為爭議，前年有重機騎士為閃避掉落天燈摔車，去年有車輛在基平橋上險遭掉落天燈砸中，掛在電桿、樹梢的天燈殘骸，民眾擔心破壞生態、污染水源，每年放天燈都有人罵。
文創業者「文化銀行」創辦人邵璦婷說，天燈燃燒不完全掉落山林成為垃圾，或鐵絲支架傷害到野生動物的問題一直存在，「文化銀行」開發環保天燈，把鐵絲改成竹枝，選擇遇水可分解的紙材，還在改良階段，希望研發出更環保天燈，找到新出路。
降低污染 平溪天燈回收重複用
有「天燈國寶」稱號的新北市天燈民俗文化發展協會理事長胡民樹表示，天燈是由竹片、天燈紙、鐵絲組成，竹架、鐵絲都可以回收，一個八塊錢，撿天燈的平均收入約三萬元。
胡民樹說，現在已經很少製作新的天燈，都是舊的一直回收重複使用，平均一個天燈一年可以撿到五次以上，將污染降到最低程度。
今年主題為二十呎「臺日觀光意象」大型主燈，環保局、觀旅局與當地店家合作成立「天燈紙回收小站」，民眾可將天燈紙折抵消費，十九日、二十五日都將舉辦淨山活動。
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