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〈台北都會〉台北》不動產交易量 月減逾14％

2017-02-11

〔記者郭安家／台北報導〕台北市地政局昨發布全市建物買賣案量及不動產經紀業執業中家數資料，發現春節前的一月份不動產買賣交易量為一七一五件，較去年十二月減少十四．四二％，但比起去年一月仍增加廿一．九八％。不過，台北市不動產經紀業家數已跌破一千家，剩下九九七家，不僅較去年十二月少一．一九％，更比去年一月減少四．一三％。

地政局統計，截至今年一月，已核發不動產經營許可共二六一一家，但去年一月僅有一○四○家執業，七月起執業家數更一路減少，至今年一月只剩下九九七家，執業比例僅卅八％。

此外，地政局也公布去年十月的住宅價格指數一○九．九四，較去年九月上漲○．五三％，標準住宅總價為一三七六萬元、單價每坪則五十．五九萬元。

地政局表示，近期住宅價格走勢續穩，觀察大樓與公寓價格表現，公寓月線微跌，季線及半年線則已分別連續十四個月及十二個月走低，趨勢疲弱；反觀大樓月線反轉回升，季線及半年線持續微揚，因此，大樓整體價格表現優於公寓。

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