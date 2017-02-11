〈台北都會〉台北》北區轉運站不蓋了 改做數位園區

2017-02-11

就服處3棟大樓改造

〔記者張凱翔／台北報導〕副市長林欽榮去年三月主持北市都市計畫委員會，通過「北區轉運站都市計畫案」，要將位於承德路三段的台北市就業服務處改建開發，卻遭當地居民、里長及民代反對。市府政策轉彎，林欽榮昨召開記者會宣布，北區轉運站不蓋了！現址將改做「台北數位產業園區」，供數位內容產業進駐，預計七至八月開始營運。

市府為了分散台北轉運站大客車，選定捷運圓山站北側承德路三段上的台北市就業服務處，規劃為北區轉運站，並由林欽榮主持的都委會通過。但居民認為，南大同區已有台北轉運站，大同區沒必要有兩個轉運站，轉運站也不應設於住宅區；且客運若行經慶昌橋，更可能影響橋樑結構，帶來空氣污染，鄰近的圓山遺址也恐受開發影響。

業者進駐、體驗VR

就業服務處基地佔地一四三八坪，設有勞檢處、就服處、勞工教育館三棟大樓，未來不會拆屋，將透過多目標使用方式，由產發局規劃數位產業園區，預計二月完成營運規劃，擬定空間配置、收費標準及招商評審委員會，四月就可招商。就服處大樓則要等耐震補強工程完工後，才能開始營運。

產發局表示，將請經營花博爭艷館、台北創新中心的會展產業發展基金會招商，規劃一四○席共同工作和會議空間，以及數位內容業者展出的AR/VR教育體驗區、國際交流孵育平台和新媒體互動實驗室，並舉辦文化講座等。進駐廠商收費標準尚未訂定，但會自負盈虧，政府不編列預算補助。

大同區居民大表歡迎

當地重慶里長莊俊王說，幸好沒有蓋北區轉運站，他對新規劃感到高興。大同區長林聰明表示，數位產業園區可帶動北大同區商機，他樂觀其成。台灣虛擬及擴增實境產業協會秘書長謝京蓓則希望，民眾可以在這個空間體驗VR數位科技的最新發展。