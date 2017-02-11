| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
南台灣大震！ 消防署統計目前3人傷
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈台北都會〉台北》北區轉運站不蓋了 改做數位園區

2017-02-11

就服處3棟大樓改造

〔記者張凱翔／台北報導〕副市長林欽榮去年三月主持北市都市計畫委員會，通過「北區轉運站都市計畫案」，要將位於承德路三段的台北市就業服務處改建開發，卻遭當地居民、里長及民代反對。市府政策轉彎，林欽榮昨召開記者會宣布，北區轉運站不蓋了！現址將改做「台北數位產業園區」，供數位內容產業進駐，預計七至八月開始營運。

市府為了分散台北轉運站大客車，選定捷運圓山站北側承德路三段上的台北市就業服務處，規劃為北區轉運站，並由林欽榮主持的都委會通過。但居民認為，南大同區已有台北轉運站，大同區沒必要有兩個轉運站，轉運站也不應設於住宅區；且客運若行經慶昌橋，更可能影響橋樑結構，帶來空氣污染，鄰近的圓山遺址也恐受開發影響。

業者進駐、體驗VR

就業服務處基地佔地一四三八坪，設有勞檢處、就服處、勞工教育館三棟大樓，未來不會拆屋，將透過多目標使用方式，由產發局規劃數位產業園區，預計二月完成營運規劃，擬定空間配置、收費標準及招商評審委員會，四月就可招商。就服處大樓則要等耐震補強工程完工後，才能開始營運。

產發局表示，將請經營花博爭艷館、台北創新中心的會展產業發展基金會招商，規劃一四○席共同工作和會議空間，以及數位內容業者展出的AR/VR教育體驗區、國際交流孵育平台和新媒體互動實驗室，並舉辦文化講座等。進駐廠商收費標準尚未訂定，但會自負盈虧，政府不編列預算補助。

大同區居民大表歡迎

當地重慶里長莊俊王說，幸好沒有蓋北區轉運站，他對新規劃感到高興。大同區長林聰明表示，數位產業園區可帶動北大同區商機，他樂觀其成。台灣虛擬及擴增實境產業協會秘書長謝京蓓則希望，民眾可以在這個空間體驗VR數位科技的最新發展。

廣告
  • 政策轉彎！台北市勞檢處、就服處與勞教館佔地1438坪，完成耐震補強工程後將改做「台北數位產業園區」。（記者張凱翔攝）

    政策轉彎！台北市勞檢處、就服處與勞教館佔地1438坪，完成耐震補強工程後將改做「台北數位產業園區」。（記者張凱翔攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
台北都會‧本日最多瀏覽
» 更多台北都會新聞
台北》不動產交易量 月減逾14％

台北市地政局昨發布全市建物買賣案量及不動產經紀業執業中家數資料，發現春節前的一月份不動產買賣交易量為一七一五件，較去年十二月減少十四．四二％，但比起去年一月仍增加廿一．九八％。不過，台北市不動產經紀業…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
- 吃元宵‧過佳節
湯圓、元宵大不同
慶元宵✤鹹元宵
茉莉烤蕉湯圓
湯圓這樣煮不破皮！
轉寄

標題：〈台北都會〉台北》北區轉運站不蓋了 改做數位園區


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月11日‧星期六‧丁酉年正月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.