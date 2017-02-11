〈台北都會〉台北》市民大道「鴿糞空襲」 避孕除害

2017-02-11

〔記者張議晨／台北報導〕市民大道高架橋位於林森北路到金山南路一側，緊鄰華山特區草皮，常有鴿群停在高架橋墩，而高架橋下是主要通勤路線，常有上班騎士慘遭天降鴿糞「空襲」，市民大道儼然成為「黃金」大道。為了控制鴿群數量，台北市動保處近期將對鴿群展開「避孕」措施，但動保處長嚴一峯坦言，成效如何，仍需視當地環境狀況，預估至少需一年半才會看到效果。

一年半才有避孕成效

記者到場觀察，該路段地處空曠，除了華山特區草地，附近少有樹木供鴿群休憩，能擋風遮雨的市民大道高架橋墩及排水管，就成為鴿群最佳休息場所，不時可見鴿群成群飛到橋墩休憩。而高架橋下方正巧有三處紅綠燈，最長秒數更達九十秒，停車時間稍久，就容易遭鴿糞空襲；高架橋下方、金山南路交叉口人行道可見鴿糞成堆，也引發衛生疑慮。

騎士騎內線閃避中彈

王姓騎士說，每天行經市民大道，已記不得被鴿糞滴過幾次。也因鴿害問題已久，許多騎士「學乖」了，每次行經就自動轉入內線車道，以躲避鴿糞「彈著點」。

中正區梅花里長吳崑山直言，前市長郝龍斌時代就曾多次反映鴿子問題，卻得到「地上跑的可以幫忙，但天上飛的就沒辦法」的回應；也曾請動保處、環保局積極處理，或開罰餵養民眾，但兩單位態度消極，多年來仍無法遏止餵養風氣，致鴿群數量不斷增加。他大嘆，兩單位處理鴿群根本「不及格」！

嚴一峯說，當地鴿群數量多，主要是民眾餵食所致，為了進一步控制數量，近期將協請鳥控公司評估鴿群數量，並利用國外行之有年的禽鳥「避孕藥」降低鴿群繁衍機會，但需一年半時間才能看見效果。

去年僅開罰一件餵鴿

事實上，餵野鴿可依違反《廢棄物清理法》處以一千兩百元至六千元罰鍰，但環保局統計，去年全市十四處禽鳥聚集地，僅開罰一件。

環保局坦言人力有限，已撥出人力勸導民眾不要餵鴿，取締工作一直都在進行，也定期至各公園舉牌勸阻。