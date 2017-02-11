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〈台北都會〉八斗高中全面免試 臨時「喊卡」

2017-02-11

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市立八斗高中今年全面免試，臨時「喊卡」！

基隆市立八斗高中原先被列入教育部國教署全面免試的試辦學校，將於今年八月正式上路；不料，去年十二月下旬教育部國教署召開緊急會議，包含八斗高中在內，有六所高中經教育部委託台師大工作小組評估，不適合在一○六學年度實施全面免試。

學區畢業生 就讀意願不高

基隆市教育處科長陳貞臻說，會議中指出八斗高中不適合納入實施全面免試的原因，其一為過去的入學資料顯示，八斗高中學區內的國中應屆畢業生，選擇八斗高中就讀的不多；另，對八斗高中學區內中正區、信義區的國中做問卷調查，收回的問卷顯示，國中生全面免試就讀八斗高中的意願也不高。

陳貞臻說，教育部委託台師大評估小組討論後，決定八斗高中暫時不納入一○六學年度全面免試；但是，教育部請基隆市教育處評估一○七學年度基隆四所市立高中實施全面免試可行性。

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  • 基隆市立八斗高中今年全面免試，臨時「喊卡」。（記者俞肇福攝）

    基隆市立八斗高中今年全面免試，臨時「喊卡」。（記者俞肇福攝）

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