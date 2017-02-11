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台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈台北都會〉小檔案─守讓堂

2017-02-11

原址位於成泰路與登林路口的五股「守讓堂」，原為五股吳姓望族所建，是日治大正時期（民國6年）的三合院老厝，其彰顯觀音山下發展軌跡，也見證五股開發史；特別的是，其磚頭為機製磚、建物裝飾多，包括泥塑、交趾陶、彩繪、彩瓷皆為當時北台灣的典型作法，深具地域代表性。

「佳里珍文化藝術社」社長陳儀章表示，「守讓堂」歷史價值高，是北部地區早期少數宏偉秀麗的宅厝，可惜後代沒有珍惜保存得宜，令人惋惜。

（記者葉冠妤）

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