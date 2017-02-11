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〈台北都會〉與停車場共構？ 「守讓堂」重建卡關

2017-02-11

〔記者葉冠妤／新北報導〕被登錄為百年歷史建築的五股「守讓堂」，於民國九十六年因高速公路五股交流道拓建工程遭拆，當時的北縣文化局承諾「恢復舊貌、異地重建」，將搶救起來的建材另尋新的土地重組恢復舊貌；一○四年招標迄今六度慘遭流標，近期又有議員提議共構地下停車場，原訂計畫時程因而延宕，修復重建路迢迢。

原址位於成泰路與登林路口的五股守讓堂，重組用地位於五股新五路二段、新城一路交叉口，占地約一五二五坪，守讓堂建物本體一七四坪，其餘為休閒空地。

議員提議 蓋地下停車場

守讓堂的右護龍於民國五十八年因中山高施工遭拆除，建物長期荒廢、損壞嚴重，部分交趾陶、泥塑也被偷走，而後因交流道拓建，被高公局徵收，經在地文史工作者奔走搶救，雖破壞已逾五十％，仍公告登錄為歷史建築，文化局並允諾異地重建。

只不過，守讓堂命運顛沛流離，重建困難重重，當規劃設計、經費、用地好不容易到位，工程卻六度流標，後又有議員提案要在重建地蓋地下停車場與守讓堂共構，導致重建計畫停擺，先評估興建地下停車場的可能性。

文史工作者：破壞景觀

當年為保留守讓堂奔走請命的五股佳里珍文化藝術社社長陳儀章表示，重建用地地形狹長，地下停車場效益不高，破壞整體文化景觀，非常不適宜。

交通局評估認為不適合

交通局簡任技正金肇安對此表示，因該地車流量大、地形狹長，再加上附近就有五股立體停車場，停車位尚足，評估後認為不適合蓋地下停車場。

提案興建地下停車場的議員陳明義表示，地下停車場不是他當初提案的重點，因為重建用地距離市中心較遠，且守讓堂是一個空的歷史建物，擔心修復重組後會變成沒人參觀的蚊子館，才建議文化局規劃成類似府中15播放紀錄片、圖書館等用途，吸引人潮，但又擔心遊客停車不便，才希望一併興建地下停車場。

文化局主秘翁玉琴表示，守讓堂重建經費六千四百萬元，但因數度流標，已檢討提高經費，吸引營造廠商，預計二月底前會再公告上網招標，若流程一切順利，工期最快約兩年可完工。

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  • 守讓堂部分原址現已經成為觀光工廠。（記者葉冠妤攝）

    守讓堂部分原址現已經成為觀光工廠。（記者葉冠妤攝）

  • 守讓堂重建用地位於五股新五路二段、新城一路交叉口，鄰近五股坑溪及國道1號。（記者葉冠妤攝）

    守讓堂重建用地位於五股新五路二段、新城一路交叉口，鄰近五股坑溪及國道1號。（記者葉冠妤攝）

  • 守讓堂為日治大正時期所興建，建材精美，精雕細琢。（資料照，記者蔡百靈翻攝）

    守讓堂為日治大正時期所興建，建材精美，精雕細琢。（資料照，記者蔡百靈翻攝）

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