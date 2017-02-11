〈北部〉拚宜蘭縣長 林信華宣佈「脫黨」
〔記者簡惠茹、施曉光／綜合報導〕宜蘭縣前副縣長林信華原爭取國民黨下屆宜蘭縣長選舉提名，昨拋下震撼彈宣佈獨立（脫黨）參選；他說，考量同黨的前縣長呂國華也有參選決心，不想造成惡鬥而決定脫黨投入選舉。呂國華說，信華多慮了，希望回到國民黨參與初選；國民黨縣黨部希望林信華回到黨內協調，國民黨主席洪秀柱則表達遺憾。
國民黨盼回黨內協調
林信華昨在宜蘭縣政府廣場舉行獨立參選記者會，他說，十一年前他擔任副縣長，當時提攜他的就是縣長呂國華，得知老長官回鍋參選縣長的決心，不希望跟老長官競爭惡鬥，造成不可挽回的情感裂痕，基於人情義理，也是對鄉親的承諾決定脫黨參選。
「信華多慮了。」呂國華說，如果林信華擔心感情打壞，那絕對不會發生，國民黨過去缺少初選文化，所以很多人害怕初選，但經過初選才能看出候選人基層實力，所有人會集中資源給勝出的人，壯大實力跟其他政黨競爭，希望林信華回到體制內參加初選，共同為國民黨努力。
羅東鎮長林姿妙也表態參選縣長，她說，有競爭就會進步，良性競爭，努力認真做自己能做的，選民會自己決定。
國民黨縣黨部副主委林明昌說，林信華很優秀，跟黨員互動良好，又當過黨部主委，不希望走到脫黨的地步，黨內已經成立協調小組會先協調表態的三人（呂國華、林姿妙、林信華），如果協調不成，全民調或黨員投票初選也是選項，只是希望不要走到初選地步，這樣會有點分裂黨員。
民進黨也已有多人表態參選宜蘭縣長選舉，縣黨部主委林進財提醒從政同志，樂見大家願意擴大服務層面，但是記得不要淪落到二○○五年情境，搞分裂喪失執政權，陳定南落選就是很好的教訓，不要重蹈覆轍，要團結。
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標題：〈北部〉拚宜蘭縣長 林信華宣佈「脫黨」
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