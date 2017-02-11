〈北部〉花蓮首辦市區公車評鑑 太魯閣「甲等」、花客「乙等」
〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣長年來只有一家市區公車「花蓮客運」獨占市場，去年新增太魯閣客運加入市區公車營運路線，花蓮縣政府首次舉辦的市區公車評鑑，昨公佈評鑑報告，太魯閣客運名列「甲等」，花蓮客運是「乙等」，評鑑顯示，花客在服務態度、管理都有改善空間。
縣府建設處土木科表示，市區公車評鑑為花蓮首次舉辦，過去不曾辦過類似評鑑，去年縣府向公路總局爭取到評鑑經費，委託顧問公司針對二家客運公司進行實際訪查及蒐集資料。
評鑑從一○五年下半年開始至年底，評鑑標準依照交通部「大眾運輸營運與服務評鑑辦法」，分為「場站設施與服務」、「運輸工具設備與安全」、「旅客服務品質與駕駛員管理」、「無障礙之場站設施服務、運輸工具設備與安全」、「公司經營與管理」等五大項指標；此外，也針對四條路線的發車班次數量，依照比例向旅客發出共計四百份乘客滿意度調查問卷，評鑑於今年一月完成。
評鑑結果昨日公佈，客運公司評鑑部份，太魯閣客運在車內標示文字之用色不易辨識，獲得總分八十七分，列屬「甲等」；花蓮客運則是乘客滿意度普遍不佳、站牌資訊不清、缺乏無障礙設施及無公司車輛排氣、保養、違規、肇事等管理紀錄，顯示公司管理與服務態度有相當大的進步空間，以七十九點七四分列屬「乙等」。
花蓮四條市區公車路線的分數排名，第一名為太魯閣三○二線「新城火車站—天祥」八十七點八二分，太魯閣三○一線「花蓮火車站—東華大學」八十六點七分，第三名花客一○五線「花蓮火車站—七星潭」七十六點八六分，花客二○二線「花蓮火車站—水源村」七十六點五二分居末。
結果納入新闢、續營路線及補助參考
縣府表示，為建立市區公車管理制度，將持續辦理評鑑，惟目前因縣府並未補助市區公車，無法比照其他縣市針對評鑑不良的業者扣減補助款，但評鑑結果仍納入未來業者申請新闢、續營路線及各類補助之參考。
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標題：〈北部〉花蓮首辦市區公車評鑑 太魯閣「甲等」、花客「乙等」
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