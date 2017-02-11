〈北部〉傳吳清鏞接宜蘭副縣長 民進黨嗆「切割」縣府

2017-02-11

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕外傳宜蘭縣副縣長內定由縣府前教育處長吳清鏞接任，民進黨宜蘭縣黨部、議會黨團、議長都全面反彈並作切割；黨部更揚言，若吳澤成縣長一意孤行，未來宜蘭縣政府和民進黨將完全沒有關係。議長陳文昌希望吳澤成懸崖勒馬，不要故步自封。吳澤成說，選才以順利推動縣政為前提。

民進黨指將扮演在野黨角色

「天下是民進黨打下來的，沒有道理沒有民進黨的角色。」民進黨縣黨部主委林進財說，現在代理縣長不是民進黨籍，副縣長人選務必考量政黨政治和責任政治，進用民進黨公職人員，倘若不願意這樣思考，未來縣政府和民進黨將完全沒有關係，民進黨將不是執政黨而是在野黨角色。

宜蘭縣議會議長陳文昌重申，副縣長人選應該要有民意基礎，並且可以跟社會大眾溝通協調，如果吳澤成縣長還是堅持己見，缺乏溝通，那就是不願意進步。民進黨團副總召張明華說，如果演變成非民進黨執政，還要民進黨背書，這是不適當的。民進黨議員邱嘉進表示，依據政黨政治概念，副縣長應由民進黨政治菁英出任，才能彰顯責任政治。

吳澤成︰人選以業務考量為主

「人員遴選一切以順利推動縣政為前提。」吳澤成回應，選拔人才以工作業務考量為主，黨部意見會加以參考，以人民福祉第一優先，選人應該以人才專業、為人民做事情為標準，沒有黨派考量，還有其他人選在斟酌，最快下週會讓副縣長加入團隊。

吳澤成坦承，吳清鏞是考慮人選之一，但是還沒有做最後決定，考量他的原因，在於十月要舉辦的全國運動會工作必須做好，人選是從這個角度切入。民進黨議會黨團表示，若是這考量，請吳清鏞擔任全運會籌備處執行長，是最好的安排。

「吳清鏞是非常好的人才。」陳定南教育基金會董事長林光義說，吳清鏞能力強，對宜蘭縣務也不生疏，做事積極負責，曾擔任羅東高中校長和宜蘭高中校長，都做的非常好，現在更是教育部器重的人才，宜蘭縣政府應該要用對的人來做對的事。

中華民國體操協會理事長朱壽騫表示，宜蘭縣接下來要面對全國運動會挑戰，如果是吳清鏞擔任副縣長，將能借重他的教育專業，以及曾經辦理全中運的經驗。