〈北部〉搭台鐵逃票多年 乘客主動補票6千元

2017-02-11

〔記者許展溢／苗栗報導〕部分民眾搭乘火車都會趁站務人員不注意「免費進出」，據台鐵最新數據，光一年乘客的事後補票金額就約有兩億元，八日一名約六十歲林先生獨自前往苗栗縣竹南火車站，向站務人員坦承，多年來搭車都沒買票，遞交六千元補繳。

竹南火車站務人員張為淵說，當天在剪票口值勤時，林先生向他走去，說了一句「我要補票」，接著拿出六千元給他，詢問對方補票用意，對方只說，時常前往竹南站搭乘，因趕時間都沒買票。

據台鐵局運務處提供最新數據指出，光一年下來，在車上查票補票的就有一．六億元，車站內則約四千萬元，加總高達兩億元。

竹南火車站站長顏栢齡說，多年前有民眾寄三萬元現金到車站，也是因年輕時沒買票就坐上火車，多年過去，對自己逃票行為深感內疚，為卸下心中的結，決定補繳。

顏栢齡強調，事後補繳的費用會以補票方式入帳。