〈北部〉清大微積分雲端課程 直播解題

2017-02-11

〔記者洪美秀／竹市報導〕清華大學數學系特聘教授顏東勇在 「放心學雲端教室」開設「微積分」雲端課程，今年首創以YouTube直播解題，已有台東及花蓮高中生修習，身處偏鄉也能提前學會大學課程，且只要通過考試就能取得學分。

清大教務長戴念華說，清大三年前開始，每年五到八月為高中生開設大學先修課程，取名為「放心學雲端教室」，提供微積分、普通物理、普通化學等基礎課程，讓透過繁星推薦、個人申請等管道在三月及四月就獲大學錄取的高三生修習大學課程，每年吸引超過千名學生免費報名修課。

顏東勇今年五月將在微積分雲端課程中，首度嘗試線上直播解題，將學生的提問每三到四週彙整一次，利用YouTube直播解題，學生若有不解之處，還可當場以YouTube聊天視窗提問，即時獲得解答。

清大表示，今年起開放全國各高三學生修習，採一綱多元學習，透過線上修習後，可以參與考試，取得學分。放心學雲端網址：http://foundation.nthu.edu.tw/funlearning/。