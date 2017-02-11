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〈北部〉剩二千元買一張刮刮樂 刮中一百萬

2017-02-11

〔記者蔡孟尚／竹東報導〕新竹縣喜來旺彩券行賣出的刮刮樂彩券，刮出一百萬元大獎，店家透露，中獎人原本只買小面額彩券來刮卻都摃龜，最後身上剩二千元，乾脆孤注一擲買一張二千元的回家刮，沒想到刮出一百萬元大獎，樂不可支。

店家說，這名幸運兒是過路客，三十幾歲男性上班族 ，先是買了幾張小面額彩券試手氣，但都摃龜，最後看身上還剩二千元，乾脆買一張面額二千元的回家刮，沒想到中大獎。

店家說，中獎人非常低調，七日深夜打烊前才來分享這個喜訊，並送上中獎刮刮樂影本和給店家「吃紅」的紅包，開心說最後這把「梭哈」，把之前買彩券、刮刮樂繳的「學費」連本帶利都贏回來了。

中獎人說，路過停車碰碰運氣，想不到財神爺眷顧，彩金規劃部分捐贈慈善機構、部分作為買彩券的基金，希望今年可以再中大獎。

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  • 新竹縣竹東鎮喜來旺彩券行賣出刮中100萬元大獎的刮刮樂彩券，店家掛出大紅布條慶祝。（記者蔡孟尚攝）

    新竹縣竹東鎮喜來旺彩券行賣出刮中100萬元大獎的刮刮樂彩券，店家掛出大紅布條慶祝。（記者蔡孟尚攝）

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