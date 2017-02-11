〈北部〉氣溫驟降 秧苗蓋「被子」防霜害
2017-02-11
〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕氣溫驟降，新竹縣長邱鏡淳昨天到芎林鄉全豐育苗場，關心農民是否做好對抗寒害的準備；縣府農業處表示，全縣一期稻作育苗箱數約為八十五萬箱，已協助四十四家育苗業者以不織布覆蓋秧苗保溫抗寒。
「天氣真的很冷，現在大概只有攝氏八、九度，你們保護秧苗的同時，自己也要注意保暖。」邱鏡淳巡視育苗業者的防寒準備工作時，貼心提醒農民在室外低溫環境下工作要注意保暖，以免秧苗沒事，人卻感冒了。
育苗業者表示，今年的春耕插秧預計在二月底到三月初，育苗時間大概需要二十多天，其實秧苗不怕風寒，但低溫往往帶來水氣，兩者結合將使得秧苗直接受霜害、雪害，因此預先做好防範措施，以免秧苗發育不全。
農業處表示，已協助業者用塑膠布或不織布覆蓋秧苗，以保持溫度，等十五到二十天，溫度回升時，再將塑膠布或不織布掀開綠化，掀開時要採漸進式，先由兩端掀起通風，待秧苗適應後，再全數掀開。
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