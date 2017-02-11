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〈北部〉動物園禦寒 保溫燈、熱炕床上場

2017-02-11

〔記者洪美秀／竹市報導〕今年入冬最強冷氣團來襲，新竹市立動物園為動物們啟動防寒機制，拿出動物保溫燈、防寒麻布袋、營養補給品、熱炕床等，讓大小動物們禦寒。

新竹市立動物園主任楊家民說，園方對變換體溫的爬蟲區動物，會全天候使用保溫燈，讓蘇卡達象龜、綠鬣蜥等在玻璃溫室，度過低溫天候。可愛動物區也開啟保溫燈，小兔子、天竺鼠等在暖暖燈光下食慾大開。

此外，麻布袋是動物們防寒的最佳利器，動物園讓緬甸蟒鑽進麻布袋，當做棉被，紅毛猩猩則用麻布袋鋪床，白天還化身披風、披著外出禦寒。

在水中、水邊活動的河馬有厚厚的脂肪保護，園方隨時補充地下水維持水溫，工作人員說。

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  • 寒流來襲，新竹市立動物園也啟動防寒措施，幫動物們加裝保暖燈具等，要讓動物們安心健康度過寒流。（記者洪美秀攝）

    寒流來襲，新竹市立動物園也啟動防寒措施，幫動物們加裝保暖燈具等，要讓動物們安心健康度過寒流。（記者洪美秀攝）

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