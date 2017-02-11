〈北部〉協助桃園都會區原民家庭 中心揭牌

2017-02-11

〔記者周敏鴻／大溪報導〕市長鄭文燦昨天到大溪區主持「都會區原住民族家庭服務中心」揭牌啟用儀式，中心未來將針對原住民族人口密度較高的桃園、大溪、龜山、八德、中壢、平鎮等地區，提供諮詢等多元服務，協助面臨困境的原住民族家庭。

鄭文燦說，桃園市的原住民族人口數到今年一月底已突破七萬人，其中六萬餘人在都會區生活、就業或就學，成立「都會區原住民族家庭服務中心」是擴大服務都會區的原住民，建構更完整的原住民族社會福利網絡。

「都會區原住民族家庭服務中心」位於大溪區埔頂路，週一到週五的每天上午八點到下午五點，派駐三位原住民族社會工作人員，提供各項諮詢服務，也協助媒合社會資源幫忙解決原住民族家庭面臨的各種問題。