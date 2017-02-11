〈北部〉產銷班研發「蔬菜移植機」 省時省力

2017-02-11

〔記者鄭淑婷／八德報導〕八德區蔬菜產銷班第三班班長李傳添、李詩榮，七年前自行研發「蔬菜移植機」，將蔬菜以穴盤方式育苗後，再利用移植機植栽到網室栽培，李詩榮表示，以傳統的人力方式移植苗種，必須蹲著一株株移植，移植機一排就是六到八株，大幅減少人力及時間。

這輛「蔬菜移植機」是全台特有，可進入網室作業，李詩榮說，光是研發就耗時多年，不斷測試、淘汰後，七年前成功將移植機投入生產，蔬菜班成員表示，移植機一排下去就是六到八株，在網室繞幾圈就輕鬆移植完成，比傳統人力節省數倍時間。

農業局去年補助八德區蔬菜產銷班第三班的生產技術經費，打造新的移植機並列為示範計畫，希望推廣到其他的蔬菜產銷班，解決農業缺工、缺地等問題，同時又能提升產量，增加農民收益。

市長鄭文燦、農業局長郭承泉等人，昨天到產銷班視察並聽取農民意見，針對農民反映希望市府協助開發本地的量販店、超市、團膳通路，及設置真空冷藏設備，鄭文燦表示，市府設有「學校營養午餐有機蔬菜線上媒合平台」，讓學校直接與農民接洽購置蔬菜，已成功媒合許多學校與小農，市府會協助與大型賣場洽談，設置桃園蔬菜專櫃，協助拓展銷售通路，至於真空冷藏設備示範計畫，他指示農業局專案討論。