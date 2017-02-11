〈北部〉產銷班研發「蔬菜移植機」 省時省力
2017-02-11
〔記者鄭淑婷／八德報導〕八德區蔬菜產銷班第三班班長李傳添、李詩榮，七年前自行研發「蔬菜移植機」，將蔬菜以穴盤方式育苗後，再利用移植機植栽到網室栽培，李詩榮表示，以傳統的人力方式移植苗種，必須蹲著一株株移植，移植機一排就是六到八株，大幅減少人力及時間。
這輛「蔬菜移植機」是全台特有，可進入網室作業，李詩榮說，光是研發就耗時多年，不斷測試、淘汰後，七年前成功將移植機投入生產，蔬菜班成員表示，移植機一排下去就是六到八株，在網室繞幾圈就輕鬆移植完成，比傳統人力節省數倍時間。
農業局去年補助八德區蔬菜產銷班第三班的生產技術經費，打造新的移植機並列為示範計畫，希望推廣到其他的蔬菜產銷班，解決農業缺工、缺地等問題，同時又能提升產量，增加農民收益。
市長鄭文燦、農業局長郭承泉等人，昨天到產銷班視察並聽取農民意見，針對農民反映希望市府協助開發本地的量販店、超市、團膳通路，及設置真空冷藏設備，鄭文燦表示，市府設有「學校營養午餐有機蔬菜線上媒合平台」，讓學校直接與農民接洽購置蔬菜，已成功媒合許多學校與小農，市府會協助與大型賣場洽談，設置桃園蔬菜專櫃，協助拓展銷售通路，至於真空冷藏設備示範計畫，他指示農業局專案討論。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
北部‧本日最多瀏覽
動物園禦寒 保溫燈、熱炕床上場
今年入冬最強冷氣團來襲，新竹市立動物園為動物們啟動防寒機制，拿出動物保溫燈、防寒麻布袋、營養補給品、熱炕床等，讓大小動物們禦寒。新竹市立動物…
網友回應
熱門新聞
- 一夜數震！台南最大震度6級 一度大停電
- 一陣天搖地動！茄萣民眾尖叫奪門而出、狗兒狂吠
- 嘉縣府運送犬貓46隻慘死案 監院糾正
- 米其林一星品牌餐飲 台灣再添兩家─和億生活集團即將引進日 「Tsuta蔦」拉麵、星「了凡Hawker Chan」小販
- 這波寒流好猛 全台逾40人天冷不適猝死
- 女神卡卡熱戀超級經紀人 自拍洩戀情
- 張泰山傳道：做自己的教練
- 小小說 來到三十歲
- 瑞士公主辛吉絲 現役名人堂傳奇
- 地震通報像鬧鐘一樣響 高雄市民超有感
- 台南凌晨6級強震 市民嚇醒「比去年那次還強」
- Roxy早春系列 叛逆又復古
- 魏少26度大三元 史上第3狂
- 2017台灣燈會 大同寶寶強棒出擊
- 凌晨1:12地震 南投地區明顯搖晃
- 美中軍機南海「相遇」 僅距305公尺
- 台股增溫 中止MSCI連13降
- Uber暫停服務 交部︰參與收費派遣 就違法
- 南蜂炮昨開炸 5萬遊客就要「蜂」狂
- 自由廣場》獵人非常上訴直播
- 殷仔建仔備戰 都在佛州動起來
- 名人房產淪法拍 背後都有故事
- 姊妹各自努力 職業路更長遠
- 義渠王好Man 王溢正開「鬍」
- 裘德洛獨坐沙丘 大演時尚穿越劇
- 主席選舉全民調 吳敦義：會被民進黨灌票
- 焦點評論》美國一中政策 ≠ 中國一中原則
- IDF之父追思會 4上將覆蓋國旗
- 運將遭醉女控繞車詐財 衛星路線圖還他清白
- 周儀翔飆21分 達新穩坐龍頭
- 表姊接勞動部 小英事後才知好意外
- 李國毅餵食連俞涵 破不合傳聞
- 自由廣場》一例一休更過勞
- 豪練寒冰掌 預告籃網滅火？
- 費德勒小威廉絲奪冠錶情
- 黑心工廠排戴奧辛 首例公共危險罪起訴
- 魏如萱化身藝妓 大玩FUNK
- 真言社 痛
- 菲型男主持人 吃透全台 招牌節目取景 社群分享獲共鳴
- 美日共同聲明 確認美日安保及於釣魚台
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈北部〉產銷班研發「蔬菜移植機」 省時省力
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分