〈北部〉善後清潔用事務費 學校質疑

2017-02-11

〔記者陳昀／桃園報導〕泰豐輪胎大火，不少鄰近學校受到嚴重的落塵影響，有校長反映說，市府教育局竟要求學校，若清潔費用金額較低，直接以各校事務費支出，質疑不該由學校付費善後；對此，教育局否認，表示各校事務費或教育局補助款都是公務經費，統計後會報請市府法務局，統一向泰豐公司求償。

泰豐輪胎大火當時造成桃園市大量落塵，中壢、平鎮地區至少有十一所鄰近學校需要清洗，教育局表示，火災翌日已聯繫環保局協助學校人員清洗，消防局也支援水車、人力幫忙。

由於後續的細部清理仍須各校自理，也衍生清潔劑、清潔工具等費用，甚至如操場、遊憩器材等遭受粉塵沾黏，若無法清洗完畢，後續可能必須翻修重做；有校長私下透露，教育局為了避免公文往返的麻煩，要求學校以事務費支出小額清潔費，相關費用明明應該向泰豐求償，教育局卻想讓學校直接買單。

教局稱暫墊 會向泰豐求償

教育局回應說，部分校長誤會了，對於比較難清理的遊憩器材及運動場地，為求儘快清理、避免公文往返拖延時間，才請學校先以各校事務費暫時代墊，若學校經費不足以支應，教育局會以公務經費協助，但這些金額事後都會彙整後報請法務局，統一向泰豐公司協商求償，絕對沒有要求各校自行買單。