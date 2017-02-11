〈北部〉泰豐火災求償 桃市府受理38件684萬元
2017-02-11
〔記者謝武雄／桃園報導〕中壢區泰豐輪胎在一月十七日發生大火，嚴重影響周邊環境，市府成立「求償專案小組」受理民眾申請，昨天是最後一天的受理日，共接到一四九通諮詢電話、卅八件申請求償案、求償金額總計六八四萬餘元；市府表示，會就個案與泰豐輪胎協商賠償金額，民眾若不滿意，可依公害糾紛調處程序或民事求償辦理。
將派員調查是否有關
法務局昨天派員到泰豐輪胎進行協商，市府提出五點訴求，除了第二點的環境補償部分，泰豐輪胎希望等環保局的調查報告出爐後再討論，其他包含民眾求償、公共環境污染、周遭灰燼、員工財務損失等部分，業者都表達有誠意解決。
在民眾求償部分，市府會派員調查，判斷是否有因果關係、申請賠償金額是否合理，針對個案與泰豐輪胎協商和解方案，若民眾同意和解方案，市府會協助和解款項的給付；若民眾不同意，也會依公害糾紛調處程序或民事求償辦理。
火警案也造成附近環境、學校、公園等公共設施污損，衍生的民眾安置、環境檢測費用，火警造成泰豐輪胎部分員工財務損失，泰豐輪胎都同意支付；民眾反映，火警後仍然不斷有灰燼產生，影響鄰居，泰豐輪胎也允諾改善。
至於市府要求泰豐輪胎考量火災對環境所產生的影響，研議就碳黑粒子影響區域，做全面性補償或慰問金的建議案，泰豐輪胎希望環保局的調查報告出爐後再討論。
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