| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉桃園「幸福起家」點燈 10天燈會揭幕

2017-02-11

〔記者周敏鴻／龍潭報導〕桃園燈會昨天起在龍潭大池熱鬧登場，市長鄭文燦擊鼓主持「幸福起家」主燈的點燈儀式，雄偉的公雞主燈絢爛點亮，與環繞龍潭大池的主題燈區互相輝映，還有三分鐘的水上高空煙火秀，瀰漫元宵佳節的歡樂氣氛。

鄭文燦說，今年生肖屬雞，雞與「家」的台語相似，象徵起家、全家團圓的意義，燈會設計十二公尺高的「幸福起家」主燈，彩色羽翼象徵來年豐富亮麗，也希望年輕人來桃園市建立家庭、事業啟航。

接財神系列活動今登場

桃園燈會持續到十九日，昨晚七點，鄭文燦擊鼓後啟動主燈秀，讓主燈的鮮豔燈光亮起，環繞龍潭大池的主題燈區也隨著旋律同時閃爍，超過一百萬顆ＬＥＤ燈照亮龍潭大池，緊接著的三分鐘水上高空煙火秀，聲光效果引來民眾驚呼連連。

民眾除了欣賞每半小時一次的主燈秀，也可繞著龍潭大池欣賞「祈福燈林」、「百蝶嬉春」、「四月望雨」、「北橫狂想曲」、「雞不可失」、「一同去礁遊」六大主題燈區，還能遠望利用龍潭觀光吊橋裝飾的「氣壯山河」創意光廊，閒逛周邊的小吃攤位，享受元宵節前夕的悠哉。

晚間有水上高空煙火秀

今天的元宵節慶祝活動，龍元宮舉行「接財神」系列活動，有千人擲筊比賽、迎財神遶境祈福與迎母金補財庫等；桃園燈會晚間六點起有水上舞台表演，演出者包括客庄采風舞蹈、金曲獎歌手欒克勇與俠客樂團、客家歌手林生祥等，晚間八點有水上高空煙火秀。

廣告
  • 桃園燈會昨天起在龍潭大池熱鬧登場，市長鄭文燦擊鼓主持「幸福起家」主燈的點燈儀式，雄偉的公雞主燈絢爛點亮。（記者周敏鴻攝）

    桃園燈會昨天起在龍潭大池熱鬧登場，市長鄭文燦擊鼓主持「幸福起家」主燈的點燈儀式，雄偉的公雞主燈絢爛點亮。（記者周敏鴻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
搭台鐵逃票多年 乘客主動補票6千元

部分民眾搭乘火車都會趁站務人員不注意「免費進出」，據台鐵最新數據，光一年乘客的事後補票金額就約有兩億元，八日一名約六十歲林先生獨自前往苗栗縣竹南火車站，向站務人員坦承，多年來搭車都沒買票，遞交六千元補…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
- 吃元宵‧過佳節
湯圓、元宵大不同
慶元宵✤鹹元宵
茉莉烤蕉湯圓
湯圓這樣煮不破皮！
轉寄

標題：〈北部〉桃園「幸福起家」點燈 10天燈會揭幕


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月11日‧星期六‧丁酉年正月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.