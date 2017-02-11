〈北部〉桃園「幸福起家」點燈 10天燈會揭幕

2017-02-11

〔記者周敏鴻／龍潭報導〕桃園燈會昨天起在龍潭大池熱鬧登場，市長鄭文燦擊鼓主持「幸福起家」主燈的點燈儀式，雄偉的公雞主燈絢爛點亮，與環繞龍潭大池的主題燈區互相輝映，還有三分鐘的水上高空煙火秀，瀰漫元宵佳節的歡樂氣氛。

鄭文燦說，今年生肖屬雞，雞與「家」的台語相似，象徵起家、全家團圓的意義，燈會設計十二公尺高的「幸福起家」主燈，彩色羽翼象徵來年豐富亮麗，也希望年輕人來桃園市建立家庭、事業啟航。

接財神系列活動今登場

桃園燈會持續到十九日，昨晚七點，鄭文燦擊鼓後啟動主燈秀，讓主燈的鮮豔燈光亮起，環繞龍潭大池的主題燈區也隨著旋律同時閃爍，超過一百萬顆ＬＥＤ燈照亮龍潭大池，緊接著的三分鐘水上高空煙火秀，聲光效果引來民眾驚呼連連。

民眾除了欣賞每半小時一次的主燈秀，也可繞著龍潭大池欣賞「祈福燈林」、「百蝶嬉春」、「四月望雨」、「北橫狂想曲」、「雞不可失」、「一同去礁遊」六大主題燈區，還能遠望利用龍潭觀光吊橋裝飾的「氣壯山河」創意光廊，閒逛周邊的小吃攤位，享受元宵節前夕的悠哉。

晚間有水上高空煙火秀

今天的元宵節慶祝活動，龍元宮舉行「接財神」系列活動，有千人擲筊比賽、迎財神遶境祈福與迎母金補財庫等；桃園燈會晚間六點起有水上舞台表演，演出者包括客庄采風舞蹈、金曲獎歌手欒克勇與俠客樂團、客家歌手林生祥等，晚間八點有水上高空煙火秀。