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〈北部〉參選宜縣長？ 吳澤成︰從未想過選舉

2017-02-11

記者游明金／專訪

吳澤成代理宜蘭縣長，會不會投入下屆縣長選舉；面對詢問，他說：「我不會去答覆這個話，我只能夠講，一直以來，從來沒有想過要去選舉。」吳未正面回答，留下想像空間。

問：縣長可否談談你的生涯規劃，代理縣長後，心情有沒有不同，有什麼期許與抱負，未來可不可能參選縣長？

答：參選縣長嗎？我不會去答覆這個話，我只能夠講，還是維持一直以來我所講的，從來沒有想過要去選舉，連做代理縣長都沒有去想到，我曾在第二任開始，就跟縣長提出辭職，要把機會讓給別人，訓練新的人才，同時也想休息，最後一直都沒有同意。

所以也是這樣走過來，又走了兩年左右，現在代理縣長有沒有變化？我個人覺得是一樣，只是原來還有一個人可以擔待，事情有林縣長做決定，現在沒有這個，變成什麼事情都要自己決定，責任變得更重更大。

在選舉方面，中央是民進黨執政，雖然我是無黨籍，在政治立場比較沒有偏向，但如果有涉及到整個政黨的運作，當然會受到執政黨影響，這是難免的，畢竟他們給的職位，個人比較沒有政治偏好。

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