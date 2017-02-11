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〈北部〉礁溪市地重劃案 吳澤成︰已失焦

2017-02-11

記者游明金／專訪

宜蘭縣礁溪休閒渡假區市地重劃案，公辦、自辦擺不平，縣府編列公辦預算，兩度被議會刪除；宜縣代理縣長吳澤成說，礁溪市地重劃案應照法定程序走，一直吵「賺多少錢」已失焦，不是好的現象。

問：礁溪休閒度假區市地重劃案，縣長主張為何？是否會改以自辦開發？

不應吵賺多少錢

答：我覺得無論公也好、私也好，去談論說這樣能賺多少錢，是不應該的，不符合平均地權條例精神，今天不管建地，還是工業區，要把比較低等使用的土地，變更為高強度使用的時候，政府不應該再去投入公共設施徵收與建設經費，地主自己要去承擔費用，精神是這樣，無論自辦，公辦，不能夠說要賺多少錢，我覺得不符合法令精神，是不應該的。

如果真的這麼好賺，重劃的負擔比例就要降低，你怎麼可以說「我要賺多少」，這樣對地主是不公平的，從這個立論基礎，公辦、自辦都一樣，反正按照實際成本計算，務實核算負擔比例。

該回歸到法制面

縣府要公辦，兩次編列預算議會都沒有通過，如果還在那邊再扯，不辦的話期限就過了，過了要回復到原來的編定土地，地主就會受害，這回題應該回歸到法制面，該怎麼樣就怎麼樣，應該照法定程序走，現在這個議題，我是覺得有點失焦，不好。

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