〈北部〉舊桃園警分局 將做新住民文化會館

2017-02-11

預計明年中開工修復

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕位於桃園區復興路上、武陵派出所旁的舊桃園警分局，一○四年已指定為歷史建築，市長鄭文燦昨天會勘，將依原風格修復後轉作「新住民文化會館」，預計以一年半的時間研擬修復及營運計畫，暫定明年中開工。

舊桃園警分局大樓的建築物外牆是紅色磁磚，建築樣式屬於一九七○年代警察廳舍風格，在桃園警分局遷移後閒置已久，鄭文燦表示，舊桃園警分局位於桃園車站前的中正路站前商圈精華地段，很適合舉辦文創活動或提供多元服務。

他表示，市府初步有「新住民文創聚落—多元文化融合的新住民文創聚落」、「年輕人創客空間—創客孵蛋器」及「體驗式警政博物館」三個再利用方案，考量目前已在虎頭山規劃青創基地、楊梅幼獅國際青年創業村等多座青創基地，中央警察大學也設有世界警察博物館，當地比較適合設立「新住民文化會館」。

鄭文燦說，桃園市外籍移工約有十萬人，新住民家庭也有六萬五千多人，舊桃園警分局交通便利，「新住民文化會館」坐落於此可提供輔導、舉辦各項文化交流活動、法律諮商及權益保障、親子學習、母語人才培訓等多元服務。