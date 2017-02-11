| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉產發科︰市府開發園區土地賣光

2017-02-11

尚未建廠才會空盪盪

〔記者謝武雄／桃園報導〕市府擬徵地開發蘆竹產業園區，但被民眾質疑「其他工業區還有很多空地」，對此，經濟發展局產業發展科長簡偉崙表示，屬於市府開發的桃科、大潭、環科園區，土地已全部賣出，因為廠商尚未建廠才造成空盪盪的誤會，市府未來還會進行航空城、桃科二期、沙崙產業園區開發，預計可取得五百多公頃土地，光是航空城就有四五七公頃。

簡偉崙指出，桃科二期、沙崙產業園區開發案都是依照「產業創新條例」徵收土地，航空城是屬於區段徵收計畫，交通部規劃的「蛋黃區」連同桃園市政府負責的「蛋白區」，總開發面積三一五五公頃，六十分貝以上噪音區是規劃產專區，另有住宅區、商業區及各項公共設施，桃科二期等三項計畫都在內政部審議中。

航空城蛋黃區面積一四八一公頃，可獲得五十二公頃的產專區用地；蛋白區分兩期開發，第一期面積一一六○公頃，可獲得三二○公頃的產專區，第二期面積五一四公頃，產專區有一三七公頃，未來等蛋白區開發完成，市府可取得四五七公頃的產業專區用地。

他表示，桃科二期面積約五十八公頃，沙崙產業園區有廿八．三六公頃，連同蛋白區的航空城產專區，市府未來在沿海地區將有五四三．四一公頃產業園區或產專區土地，再把交通部蛋黃區的產專區納入，總面積為五九五．四一公頃。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
搭台鐵逃票多年 乘客主動補票6千元

部分民眾搭乘火車都會趁站務人員不注意「免費進出」，據台鐵最新數據，光一年乘客的事後補票金額就約有兩億元，八日一名約六十歲林先生獨自前往苗栗縣竹南火車站，向站務人員坦承，多年來搭車都沒買票，遞交六千元補…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
- 吃元宵‧過佳節
湯圓、元宵大不同
慶元宵✤鹹元宵
茉莉烤蕉湯圓
湯圓這樣煮不破皮！
轉寄

標題：〈北部〉產發科︰市府開發園區土地賣光


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月11日‧星期六‧丁酉年正月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.