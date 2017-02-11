〈北部〉產發科︰市府開發園區土地賣光

2017-02-11

尚未建廠才會空盪盪

〔記者謝武雄／桃園報導〕市府擬徵地開發蘆竹產業園區，但被民眾質疑「其他工業區還有很多空地」，對此，經濟發展局產業發展科長簡偉崙表示，屬於市府開發的桃科、大潭、環科園區，土地已全部賣出，因為廠商尚未建廠才造成空盪盪的誤會，市府未來還會進行航空城、桃科二期、沙崙產業園區開發，預計可取得五百多公頃土地，光是航空城就有四五七公頃。

簡偉崙指出，桃科二期、沙崙產業園區開發案都是依照「產業創新條例」徵收土地，航空城是屬於區段徵收計畫，交通部規劃的「蛋黃區」連同桃園市政府負責的「蛋白區」，總開發面積三一五五公頃，六十分貝以上噪音區是規劃產專區，另有住宅區、商業區及各項公共設施，桃科二期等三項計畫都在內政部審議中。

航空城蛋黃區面積一四八一公頃，可獲得五十二公頃的產專區用地；蛋白區分兩期開發，第一期面積一一六○公頃，可獲得三二○公頃的產專區，第二期面積五一四公頃，產專區有一三七公頃，未來等蛋白區開發完成，市府可取得四五七公頃的產業專區用地。

他表示，桃科二期面積約五十八公頃，沙崙產業園區有廿八．三六公頃，連同蛋白區的航空城產專區，市府未來在沿海地區將有五四三．四一公頃產業園區或產專區土地，再把交通部蛋黃區的產專區納入，總面積為五九五．四一公頃。