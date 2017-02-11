〈北部〉反蘆竹產業園區 海湖居民抗議
經發局︰將聽取民意評估
〔記者謝武雄／桃園報導〕市府經濟發展局規劃在蘆竹區海湖里設置產業園區，昨天在海湖社區活動中心舉行公聽會，不滿被徵地的民眾組成自救會，拉白布條抗爭，自救會成員林紹偉等人抨擊說，附近還有很多工業區土地尚未開發，蘆竹產業園區沒有設置的必要性，海湖里周邊充斥各種「鄰避設施」，包含發電廠、軍營、工業區等，反對政府將海湖當成別人不要的「垃圾場」。
對此，經發局長朱松偉解釋說，市府依照「產業創新條例」，預計徵收海湖地區約五．九七公頃土地作為產業園區，共有卅八筆土地、六十位地主，目前仍在規劃、評估階段，召開公聽會是尊重各方意見，未來會透過全區聽證的概念，設法了解正、反雙方意見，並就法令、民眾意願來充分了解，如果大部分民意反對，市府會考慮改在其他地方設置。
周邊多鄰避設施 拒當垃圾場
昨天公聽會的場內、場外，都被自救會懸掛「抗議」、「守護祖產」、「誓死捍衛家園」、「反農地徵收」等白布條，表達反對徵收的決心。
林紹偉批評說，海湖周邊長期以來充斥各種「鄰避設施」，包含林口發電廠、長生發電廠、風力發電廠、陸軍軍營、海湖坑口工業區等，桃園機場也近在咫尺，造成空氣、水源、噪音、交通等各項污染，希望政府不要再把海湖當成「垃圾場」。
質疑多個工業區土地未開發
他表示，海湖坑口工業區目前還有十公頃土地尚未開發，兩公里外的航空城貨貿園區也有四十五公頃土地尚未開發，大園工業區、觀音工業區和桃園科技園區也是空盪盪的一片，剩餘空地已足夠產業園區的需求，為何非得徵收海湖的土地？
林紹偉說，依最高法院判決，「土地徵收是國家取得土地所有權最後不得已的手段，土地徵收僅在無其他方法可資利用時始可為之」，市府不能動輒以強迫手段來強徵民地，勿讓苗栗竹南大埔事件重演。
經發局︰會以市價協議價購
經發局產業發展科長簡偉崙表示，蘆竹產業園區開發案初步規劃引入低污染的製造業及倉儲物流業，並增設兩條聯外道路、停車場、污水處理廠等公共設施，改善海湖工業區長期沒有污水處理廠及聯外道路不足等問題，若能開發，會以「市價」協議價購，或採取共同開發的精神，讓土地所有權人配回產業用地，絕不強制徵收，會再加強溝通。
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