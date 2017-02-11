〈中部〉2路公車繞行 大華國中通勤解決了
〔記者蘇金鳳／台中報導〕住在大雅區新庄、圳堵及楓樹腳的大華國中一百多位學生新學期上課不用擔心無車可搭了，市府交通局協調東南客運九十八繞及豐原客運二二○繞兩路公車從十三日開學日起將行駛大華國中，不但不用轉乘公車，因有十公里免費，可省下搭專車的費用。
住在大雅區新庄、圳堵及楓樹腳，學區是大華國中的學生，因通勤距離很遠，過去有部份學生是家長接送，有部份就搭學生專車，相當不便。
由於下學期提供專車服務的豐原公車業者不再提供專車服務，讓家長相當擔心。
經交通局、地方民代、校方及客運業者共同協調，確定東南客運九十八繞及豐原客運二二○繞兩路公車將行駛大華國中，學生通勤將更方便
交通局公共運輸處長陳文政表示，大雅神岡的新庄、圳堵及楓樹腳地區，學區隸屬大雅區大華國中，因距離很遠，且無直達公車可搭，長期以來這些地區學生都要靠家長接送，或是每月支付九八○至一四一○元不等費用搭學生專車，不僅相當不便，也造成家長不小的經濟負擔。
從下學期起，東南客運九十八繞公車將行駛大華國中，上午六點二十五分於庄尾發車，沿線可搭載居住在新庄及圳堵地區就讀大華國中的學生。
豐原客運則以二二○繞公車於上午六點廿分、六點四十分自豐原東站發車，沿線可搭載社口及楓樹腳的該校學生。
另外，這兩路公車下午在大華國中放學後約十七點十分，將有三個班次會停靠該校學府路校門旁的公車站，讓學生方便回家。
交通局長王義川提醒，這兩條路線除了原路線代號加上「繞」字作為區別外，並且在公車擋風玻璃處標示「經大華國中」字樣，以利學生識別。
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