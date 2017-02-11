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〈中部〉農事小組長選舉 彰化5鄉鎮競爭激烈

2017-02-11

〔記者張聰秋／彰化報導〕二月十九日就是各地鄉鎮市農會農事小組選舉投票日，選舉結果將牽動農會三巨頭總幹事、理事長、常務監事的結果，屆時誰能奪得總幹事寶座，態勢將底定，彰化縣永靖鄉、二林鎮、花壇鄉、芬園鄉、鹿港鎮，由於角逐者多和藍綠及地方派系較勁，選情格外緊繃。

選舉在各農會投開票所進行，永靖鄉和花壇鄉是綠營積極想在農會系統插下綠旗的選舉戰區，而永靖鄉、二林鎮和芬園鄉，各有兩方人馬角逐，鹿港鎮和花壇鄉雖然都僅有一人登記總幹事候聘，不過，一旦在野勢力掌握過半數的會員代表席次，縱使只有一人登記，也可能出現理事會不遴聘總幹事。

前述選情激烈的五個農會，應選代表席次剛好都各為四十五席，十九日的選舉結果，哪方能夠拿下過半，廿六席次就占優勢。

縣府農業處副處長郭至善表示，依照遴選辦法，選出會員代表再選出理事、監事，組成理事會再聘任總幹事。十九日農事小組選舉，將選出農事小組組長、副組長及會員，三月五日選舉理、監事及出席上級農會會員代表，三月十四日召開理、監事會互選理事長、常務監事並聘任總幹事。

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