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〈中部〉怪花燈引話題 投燈會創19億商機

2017-02-11

〔記者劉濱銓／南投報導〕話題十足的南投燈會再創高潮！近期燈會屢因奇怪花燈引發網路討論，前天起則以鐵水打火花的「銅梁火龍」表演再掀熱潮，今晚（十一日）最後二場可望刷新觀展紀錄，縣府總計燈會開跑以來，加上沙雕、恐龍三展合一，共吸引三八九萬人次，超越去年成績，並且創造十九億商機，成效顯著。

去年南投燈會在集集展出的「土撥鼠」花燈，意外掀起怪燈風潮，今年移師南投改名「山肖」，再度引發討論，此外，「那話兒」長達卅公分的國姓第一猛鹿，今年重新製作再加上燈泡，推出後也成為賞燈大「亮」點，還有近日興起的「鬼屋」農村花燈，以及用充氣水池做成日月潭的花燈，全都引起熱烈迴響，而全台首演的「銅梁火龍」火花四射、震懾觀眾，再為南投燈會創造話題。

縣府觀光處表示，花燈討論度高，代表民眾賞燈時參與度變高，才會造成廣大迴響，除了土撥鼠、猛鹿花燈外，今年所謂「鬼屋」花燈只是表現手法不同，以臉譜面具方式展現農村聚會，而充氣水池則是水里當地頂崁社區為凸顯其所在位置鄰近日月潭，才以此做呈現，民眾賞燈不必太過嚴肅。

觀光處表示，據估算，開展廿天已吸引三八九萬人次，比去年廿四天的三二一萬人次還多，創造全縣觀光消費約十九億。

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  • 去年爆紅的土撥鼠花燈，改名山肖重出江湖。（取自臉書「爆料公社」）

    去年爆紅的土撥鼠花燈，改名山肖重出江湖。（取自臉書「爆料公社」）

  • 「那話兒」長達卅公分的國姓第一猛鹿。（取自臉書「爆料公社」）

    「那話兒」長達卅公分的國姓第一猛鹿。（取自臉書「爆料公社」）

  • 南投燈會的農村花燈因臉譜面具的表現手法，被指像是「鬼屋」花燈。（取自臉書「爆料公社」）

    南投燈會的農村花燈因臉譜面具的表現手法，被指像是「鬼屋」花燈。（取自臉書「爆料公社」）

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