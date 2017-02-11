〈中部〉怪花燈引話題 投燈會創19億商機
2017-02-11
〔記者劉濱銓／南投報導〕話題十足的南投燈會再創高潮！近期燈會屢因奇怪花燈引發網路討論，前天起則以鐵水打火花的「銅梁火龍」表演再掀熱潮，今晚（十一日）最後二場可望刷新觀展紀錄，縣府總計燈會開跑以來，加上沙雕、恐龍三展合一，共吸引三八九萬人次，超越去年成績，並且創造十九億商機，成效顯著。
去年南投燈會在集集展出的「土撥鼠」花燈，意外掀起怪燈風潮，今年移師南投改名「山肖」，再度引發討論，此外，「那話兒」長達卅公分的國姓第一猛鹿，今年重新製作再加上燈泡，推出後也成為賞燈大「亮」點，還有近日興起的「鬼屋」農村花燈，以及用充氣水池做成日月潭的花燈，全都引起熱烈迴響，而全台首演的「銅梁火龍」火花四射、震懾觀眾，再為南投燈會創造話題。
縣府觀光處表示，花燈討論度高，代表民眾賞燈時參與度變高，才會造成廣大迴響，除了土撥鼠、猛鹿花燈外，今年所謂「鬼屋」花燈只是表現手法不同，以臉譜面具方式展現農村聚會，而充氣水池則是水里當地頂崁社區為凸顯其所在位置鄰近日月潭，才以此做呈現，民眾賞燈不必太過嚴肅。
觀光處表示，據估算，開展廿天已吸引三八九萬人次，比去年廿四天的三二一萬人次還多，創造全縣觀光消費約十九億。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
中部‧本日最多瀏覽
入冬最強寒流 男子拜拜後猝死
入冬最強的寒流報到，三十八歲男子從北部開車到的竹山紫南宮拜拜，拜好在樹下休息即倒地不起，死因疑與心臟有關。佑民醫院急診室主任王斯弘表示，寒流來襲，有心血管疾病的人一定要注意保暖，心肌梗塞發作前會有先兆…
網友回應
熱門新聞
- 一夜數震！台南最大震度6級 一度大停電
- 一陣天搖地動！茄萣民眾尖叫奪門而出、狗兒狂吠
- 嘉縣府運送犬貓46隻慘死案 監院糾正
- 米其林一星品牌餐飲 台灣再添兩家─和億生活集團即將引進日 「Tsuta蔦」拉麵、星「了凡Hawker Chan」小販
- 這波寒流好猛 全台逾40人天冷不適猝死
- 女神卡卡熱戀超級經紀人 自拍洩戀情
- 張泰山傳道：做自己的教練
- 小小說 來到三十歲
- 瑞士公主辛吉絲 現役名人堂傳奇
- 地震通報像鬧鐘一樣響 高雄市民超有感
- 台南凌晨6級強震 市民嚇醒「比去年那次還強」
- Roxy早春系列 叛逆又復古
- 魏少26度大三元 史上第3狂
- 2017台灣燈會 大同寶寶強棒出擊
- 凌晨1:12地震 南投地區明顯搖晃
- 美中軍機南海「相遇」 僅距305公尺
- 台股增溫 中止MSCI連13降
- Uber暫停服務 交部︰參與收費派遣 就違法
- 南蜂炮昨開炸 5萬遊客就要「蜂」狂
- 自由廣場》獵人非常上訴直播
- 殷仔建仔備戰 都在佛州動起來
- 名人房產淪法拍 背後都有故事
- 姊妹各自努力 職業路更長遠
- 義渠王好Man 王溢正開「鬍」
- 裘德洛獨坐沙丘 大演時尚穿越劇
- 主席選舉全民調 吳敦義：會被民進黨灌票
- 焦點評論》美國一中政策 ≠ 中國一中原則
- IDF之父追思會 4上將覆蓋國旗
- 運將遭醉女控繞車詐財 衛星路線圖還他清白
- 周儀翔飆21分 達新穩坐龍頭
- 表姊接勞動部 小英事後才知好意外
- 李國毅餵食連俞涵 破不合傳聞
- 自由廣場》一例一休更過勞
- 豪練寒冰掌 預告籃網滅火？
- 費德勒小威廉絲奪冠錶情
- 黑心工廠排戴奧辛 首例公共危險罪起訴
- 魏如萱化身藝妓 大玩FUNK
- 真言社 痛
- 菲型男主持人 吃透全台 招牌節目取景 社群分享獲共鳴
- 美日共同聲明 確認美日安保及於釣魚台
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈中部〉怪花燈引話題 投燈會創19億商機
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分