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〈中部〉投1300自來水用戶 啟動改善

2017-02-11

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣魚池鄉日月潭、國姓鄉福龜及仁愛鄉高峰地區，管線老舊易爆漏減壓以及位處高地，常因水壓不足影響供水品質，自來水公司第四區管理處決定今、明年度斥資近二億元，進行管線汰換、增設加壓站與蓄水池，困擾逾一千三百用戶多年的供水問題可望全面改善。

魚池鄉的日月潭、頭社、武登等地，以及國姓鄉福龜村、仁愛高峰地區自來水用戶逾一千三百戶，多年來每遇用水高峰即影響供水品質，居民自接山泉水又有水質疑慮及水源易受天候因素無法穩定，民生用水問題讓居民傷透腦筋。

自來水公司第四區管理處分析魚池、國姓兩區主要是多處管線老舊，容易爆管或滲漏導致減壓與資源浪費，仁愛高峰則是位處高地，必須加壓送水，立委馬文君去年要求自來水公司加強改善，今年度則編列近二億元進行管線汰舊換新與增設加壓站。

昨相關單位進勘，自來水第四區管理處長蕭淑貞表示，魚池、國姓汰換管線各須八千萬元，位於省道台廿一線、台十四線，公路總局要求提出詳細交通維護計畫，尤其日月潭是國家級風景區，交通動線不容打結，只要交維計畫審核通過就能施工，工期約一百卅個工作天，完工後有助提升風景區供水品質。

至於仁愛鄉高峰地區則選擇在台十四線七十九公里三角槽化島內或在投八十三線路旁設置加壓站，土地分屬公路總局與國有財產署，目前兩案進行評估，擇一辦理，連同高峰地區增設一座一百噸的蓄水池，經費約八百多萬，只要土地取得就能動工，明年度也編列三千多萬汰換老舊管線。

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  • 仁愛鄉霧社高峰地區地勢陡峭，用水尖峰常有水壓不足問題。（記者佟振國攝）

    仁愛鄉霧社高峰地區地勢陡峭，用水尖峰常有水壓不足問題。（記者佟振國攝）

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