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〈中部〉愛心套房免費住 7房東助弱勢生

2017-02-11

嘉惠暨大弱勢家庭學子

〔記者佟振國／南投報導〕快開學了，旅外學子常面臨在外租屋麻煩，對經濟弱勢家庭更是一筆沈重負擔，但也有房東默默奉獻愛心，國立暨南國際大學附近就有七位愛心房東，提供八間套房，供弱勢學生免費住宿，其中一位陳姓房東已連續十年獻愛心，不吝減收房租逾五十萬元，實在揪感心！

國立暨南大學現有研究所、大學部同學計六千三百餘人，學校宿舍有二千八百多個床位，可滿足四十五％的同學住校需求，與都會區國立大學相較高出許多，提供大一新生、僑生及中低收入家庭學生優先保障住宿，但仍有過半學生得在外租屋，房租、居住環境等，常讓學子們傷透腦筋，以埔里地區學生宿舍出租行情，一年租金約三萬六千元至五萬元不等，對弱勢家庭也是不小的負擔。

埔里鎮則有七位愛心房東，願意撥出其中出租的套房，免費讓弱勢家庭學生入住，僅收取水電費，目前有八個房間，基本的床鋪、衣櫃、桌椅、電視等設備俱全，居住環境也十分優良，校方相當感謝房東的愛心。

暨大學務處住服組長邱靜儀表示，房東們也為人父母或祖父母，希望兒孫在外求學、租屋能平安順利，愛屋及屋，也用同樣的心情關懷在埔里租屋的學子。

發起屋主行善10年不輟

最早發起這項行動的是西門里陳姓房東，九十七年其出租宿舍落成後，主動向學校提出「愛心租屋」意願，雖然收入減少，但能給弱勢生溫暖，他的愛心已經邁入第十年，也有房東陸續響應，桃米里楊姓阿公把租屋同學當自己的孫子關心，同里的林姓房東，一口氣提供兩間套房。

杷城里劉姓房東、南興街許姓房東、南村里桃南路林姓房東、與安七街林姓房東也都提供一間套房，給予經濟困難的暨大同學良好的住宿環境，在萬物皆漲的年代，願意做出些許犧牲，讓弱勢家庭減輕負擔的美意，真的難能可貴。

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  • 暨南大學的大學部宿舍採四人一間的雅房，空間六、七坪，一學期六千六百元。（暨南大學提供）

    暨南大學的大學部宿舍採四人一間的雅房，空間六、七坪，一學期六千六百元。（暨南大學提供）

  • 愛心房東提供免費宿舍嘉惠暨大弱勢學生。（記者佟振國攝）

    愛心房東提供免費宿舍嘉惠暨大弱勢學生。（記者佟振國攝）

  • 國立暨南國際大學有六千多位同學，許多人選擇在埔里市區租屋，圖為愛心房東提供租屋處外觀。（記者佟振國攝）

    國立暨南國際大學有六千多位同學，許多人選擇在埔里市區租屋，圖為愛心房東提供租屋處外觀。（記者佟振國攝）

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