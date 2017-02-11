〈中部〉愛心套房免費住 7房東助弱勢生
嘉惠暨大弱勢家庭學子
〔記者佟振國／南投報導〕快開學了，旅外學子常面臨在外租屋麻煩，對經濟弱勢家庭更是一筆沈重負擔，但也有房東默默奉獻愛心，國立暨南國際大學附近就有七位愛心房東，提供八間套房，供弱勢學生免費住宿，其中一位陳姓房東已連續十年獻愛心，不吝減收房租逾五十萬元，實在揪感心！
國立暨南大學現有研究所、大學部同學計六千三百餘人，學校宿舍有二千八百多個床位，可滿足四十五％的同學住校需求，與都會區國立大學相較高出許多，提供大一新生、僑生及中低收入家庭學生優先保障住宿，但仍有過半學生得在外租屋，房租、居住環境等，常讓學子們傷透腦筋，以埔里地區學生宿舍出租行情，一年租金約三萬六千元至五萬元不等，對弱勢家庭也是不小的負擔。
埔里鎮則有七位愛心房東，願意撥出其中出租的套房，免費讓弱勢家庭學生入住，僅收取水電費，目前有八個房間，基本的床鋪、衣櫃、桌椅、電視等設備俱全，居住環境也十分優良，校方相當感謝房東的愛心。
暨大學務處住服組長邱靜儀表示，房東們也為人父母或祖父母，希望兒孫在外求學、租屋能平安順利，愛屋及屋，也用同樣的心情關懷在埔里租屋的學子。
發起屋主行善10年不輟
最早發起這項行動的是西門里陳姓房東，九十七年其出租宿舍落成後，主動向學校提出「愛心租屋」意願，雖然收入減少，但能給弱勢生溫暖，他的愛心已經邁入第十年，也有房東陸續響應，桃米里楊姓阿公把租屋同學當自己的孫子關心，同里的林姓房東，一口氣提供兩間套房。
杷城里劉姓房東、南興街許姓房東、南村里桃南路林姓房東、與安七街林姓房東也都提供一間套房，給予經濟困難的暨大同學良好的住宿環境，在萬物皆漲的年代，願意做出些許犧牲，讓弱勢家庭減輕負擔的美意，真的難能可貴。
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