〈中部〉（雲林）國姓公明過爐 44面金牌點交熔存

2017-02-11

〔記者黃淑莉／斗南報導〕一年一度五股開台尊王（國姓公）過爐明天登場，昨天五股委員齊聚在參房股靖興里辦理神像、文物及金牌點交，場面壯觀吸引許多信徒圍觀，去年信徒總計酬謝金牌四十四面。

「五股開台尊王」奉祀主神鄭成功，無固定廟宇，分為五股在雲嘉地區輪流奉祀，過爐儀式至今已超過百年歷史，今年登祿為雲林縣無形文化資產，為雲林縣重要宗教活動之一，今年將由參房股斗南靖興里過爐到肆房股大埤鄉興安村，明天早上七點發炮。

興安村長王萬來表示，肆房股包括三村落，興安村十五年才輪值一次，全村老少總動員迎接國姓公駐駕，明天村內席開上千桌流水席宴請過爐隨香香客及各地陣頭，也歡迎民眾來共襄盛舉。

今年值年爐主朱茂坤表示，點交會十分慎重，各股都會派代表到場見證，過程有神龕啟封，封條是國姓公的小符沾上傳統糯米製的漿糊貼在同寬的紅綾布，拆下來封條再均分給五股分送給信徒祈福、保平安。

最受矚目則是「鎔金」，與會者清點過去一年信徒酬謝的金牌，確認無誤後將金牌全數交給新爐主，再一起見證把金牌熔成金條保存。